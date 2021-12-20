【立法會選舉】立法會選委會界別40人全名單 經民聯梁美芬1348票成票后
政治 02:32 2021/12/20
立法會選委會界別公布結果，51名參選人爭奪取40席，當選名單如下：
- 經民聯梁美芬 （票后）
- 工聯會陸頌雄
- 港區全國人大代表馬逢國
- 工聯會黃國
- 前食物及衞生局政治助理陳凱欣
- 教聯會鄧飛
- 建制謝偉俊
- 香港執業資深會計師林智遠
- 聖公會教省秘書長管浩鳴
- 古物諮詢委員會主席林筱魯
- 全國港澳研究會理事周文港
- 香港律師會理事江玉歡
- 打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明
- 華潤資本董事總經理李浩然
- 新民黨陳家珮
- 港區全國人大代表陳曼琪
- 香港島各界聯合會蘇長荣
- 香港城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東
- 交銀國際董事長譚岳衡
- 港區全國政協委員吳傑莊
- 中華電力中國區總裁陳紹雄
- 新世界發展有限公司研究主管洪雯
- 港區全國人大代表林順潮
- 民建聯陳仲尼
- 新民黨容海恩
- 中國太平保險（香港）有限公司總經理陳沛良
- 嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬
- 中銀香港總法律顧問簡慧敏
- 民建聯林琳
- 經民聯陸瀚民
- 民建聯葛珮帆
- 民建聯郭玲麗
- 新民黨黎棟國
- 獨立建制派何君堯
- 工聯會麥美娟
- 團結香港基金副總幹事黃元山
- 自由黨李鎮強
- 民建聯張國鈞
- 香港青年聯會主席梁毓偉
- 勞聯主席林振昇
而以下11人落選：
- 電氣技工刁勝洪
- 鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪
- 前香港政府新聞統籌專員馮煒光
- 前民主思路成員黃梓謙
- 港區全國政協委員屠海鳴
- 民建聯陳凱榮
- 孫中山玄侄孫孫偉勇
- 蘭桂坊集團主席盛智文
- 工聯會蔡永強
- 香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉
- 前投資推廣署署長盧維思
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記者：胡偉明