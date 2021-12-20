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【立法會選舉】立法會選委會界別40人全名單　經民聯梁美芬1348票成票后

政治 02:32 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

選管會主席馮驊與政制及內地事務局長曾國衞，於香港會議展覽中心中央點票站，倒出選舉委員會界別票箱中的選票。（陳靜儀攝 ）

立法會選委會界別公布結果，51名參選人爭奪取40席，當選名單如下：

  • 經民聯梁美芬 （票后）
  • 工聯會陸頌雄
  • 港區全國人大代表馬逢國
  • 工聯會黃國
  • 前食物及衞生局政治助理陳凱欣
  • 教聯會鄧飛
  • 建制謝偉俊
  • 香港執業資深會計師林智遠
  • 聖公會教省秘書長管浩鳴
  • 古物諮詢委員會主席林筱魯
  • 全國港澳研究會理事周文港
  • 香港律師會理事江玉歡
  • 打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明
  • 華潤資本董事總經理李浩然
  • 新民黨陳家珮
  • 港區全國人大代表陳曼琪
  • 香港島各界聯合會蘇長荣
  • 香港城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東
  • 交銀國際董事長譚岳衡
  • 港區全國政協委員吳傑莊
  • 中華電力中國區總裁陳紹雄
  • 新世界發展有限公司研究主管洪雯
  • 港區全國人大代表林順潮
  • 民建聯陳仲尼
  • 新民黨容海恩
  • 中國太平保險（香港）有限公司總經理陳沛良
  • 嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬
  • 中銀香港總法律顧問簡慧敏
  • 民建聯林琳
  • 經民聯陸瀚民
  • 民建聯葛珮帆
  • 民建聯郭玲麗
  • 新民黨黎棟國
  • 獨立建制派何君堯
  • 工聯會麥美娟
  • 團結香港基金副總幹事黃元山
  • 自由黨李鎮強
  • 民建聯張國鈞
  • 香港青年聯會主席梁毓偉
  • 勞聯主席林振昇

而以下11人落選：

  • 電氣技工刁勝洪
  • 鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪
  • 前香港政府新聞統籌專員馮煒光
  • 前民主思路成員黃梓謙
  • 港區全國政協委員屠海鳴
  • 民建聯陳凱榮
  • 孫中山玄侄孫孫偉勇
  • 蘭桂坊集團主席盛智文
  • 工聯會蔡永強
  • 香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉
  • 前投資推廣署署長盧維思

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明

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