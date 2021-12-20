【立法會選舉】一文看清地方選區初步點票結果 僅餘2選區仍存變數
社會 05:47 2021/12/20
立法會換屆選舉點票工作仍在繼續，據政府公布初步點票結果，截至上午5時30分，除香港島東、新界北選區部份候選人所得票數較接近外，其餘選區均有2名候選人所得票數明顯較多，當選機會較大。
截至上午5時30分，初步點票結果如下：
|選區
|候選人編號
|候選人名字
|所得票數
|香港島東
|1
|梁熙
|24119
|2
|廖添誠
|21135
|3
|吳秋北
|56768
|4
|潘焯鴻
|13011
|香港島西
|1
|葉劉淑儀
|61765
|2
|陳學鋒
|33585
|3
|方龍飛
|7627
|九龍東
|1
|鄧家彪
|60822
|2
|顏汶羽
|59141
|3
|陳進雄
|2787
|4
|胡健華
|2870
|5
|李嘉欣
|11388
|九龍西
|1
|梁文廣
|35236
|2
|馮檢基
|15335
|3
|鄭泳舜
|61899
|九龍中
|1
|李慧琼
|90571
|2
|楊永杰
|33658
|3
|譚香文
|7685
|新界東南
|1
|蔡明禧
|6297
|2
|李世榮
|77906
|3
|林素蔚
|36172
|新界北
|1
|張欣宇
|25819
|2
|劉國勳
|65869
|3
|沈豪傑
|16940
|4
|曾麗文
|3209
|新界西北
|1
|周浩鼎
|85183
|2
|田北辰
|37404
|3
|黃俊瑯
|3735
|新界西南
|1
|劉卓裕
|11695
|2
|陳恒鑌
|76130
|3
|陳穎欣
|56752
|新界東北
|1
|李梓敬
|56011
|2
|黃成智
|5373
|3
|陳克勤
|59398
|4
|黃頴灝
|4724
資料來源：2021年立法會換屆選舉專頁
以上數字只是初定點票結果，最終結果以選管會公布為準。
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記者：陳梓蔚