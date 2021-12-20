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【立法會選舉】一文看清地方選區初步點票結果　僅餘2選區仍存變數

社會 05:47 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

立法會選舉中心中央點票站。（陳靜儀攝）

立法會換屆選舉點票工作仍在繼續，據政府公布初步點票結果，截至上午5時30分，除香港島東、新界北選區部份候選人所得票數較接近外，其餘選區均有2名候選人所得票數明顯較多，當選機會較大。

截至上午5時30分，初步點票結果如下：

選區 候選人編號 候選人名字 所得票數
香港島東 1 梁熙 24119
2 廖添誠 21135
3 吳秋北 56768
4 潘焯鴻 13011
 
香港島西 1 葉劉淑儀 61765
2 陳學鋒 33585
3 方龍飛 7627
 
九龍東 1 鄧家彪 60822
2 顏汶羽 59141
3 陳進雄 2787
4 胡健華 2870
5 李嘉欣 11388
 
九龍西 1 梁文廣 35236
2 馮檢基 15335
3 鄭泳舜 61899
 
九龍中 1 李慧琼 90571
2 楊永杰 33658
3 譚香文 7685
 
新界東南 1 蔡明禧 6297
2 李世榮 77906
3 林素蔚 36172
 
新界北 1 張欣宇 25819
2 劉國勳 65869
3 沈豪傑 16940
4 曾麗文 3209
 
新界西北 1 周浩鼎 85183
2 田北辰 37404
3 黃俊瑯 3735
 
新界西南 1 劉卓裕 11695
2 陳恒鑌 76130
3 陳穎欣 56752
 
新界東北 1 李梓敬 56011
2 黃成智 5373
3 陳克勤 59398
4 黃頴灝 4724

資料來源：2021年立法會換屆選舉專頁

以上數字只是初定點票結果，最終結果以選管會公布為準。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

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