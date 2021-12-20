【立法會選舉】一文看清地方選區初步點票結果　僅餘2選區仍存變數

▲ 立法會選舉中心中央點票站。（陳靜儀攝）

立法會換屆選舉點票工作仍在繼續，據政府公布初步點票結果，截至上午5時30分，除香港島東、新界北選區部份候選人所得票數較接近外，其餘選區均有2名候選人所得票數明顯較多，當選機會較大。

截至上午5時30分，初步點票結果如下：

選區 候選人編號 候選人名字 所得票數 香港島東 1 梁熙 24119 2 廖添誠 21135 3 吳秋北 56768 4 潘焯鴻 13011 香港島西 1 葉劉淑儀 61765 2 陳學鋒 33585 3 方龍飛 7627 九龍東 1 鄧家彪 60822 2 顏汶羽 59141 3 陳進雄 2787 4 胡健華 2870 5 李嘉欣 11388 九龍西 1 梁文廣 35236 2 馮檢基 15335 3 鄭泳舜 61899 九龍中 1 李慧琼 90571 2 楊永杰 33658 3 譚香文 7685 新界東南 1 蔡明禧 6297 2 李世榮 77906 3 林素蔚 36172 新界北 1 張欣宇 25819 2 劉國勳 65869 3 沈豪傑 16940 4 曾麗文 3209 新界西北 1 周浩鼎 85183 2 田北辰 37404 3 黃俊瑯 3735 新界西南 1 劉卓裕 11695 2 陳恒鑌 76130 3 陳穎欣 56752 新界東北 1 李梓敬 56011 2 黃成智 5373 3 陳克勤 59398 4 黃頴灝 4724

資料來源：2021年立法會換屆選舉專頁

以上數字只是初定點票結果，最終結果以選管會公布為準。

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記者：陳梓蔚