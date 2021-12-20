【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　再增5人感染Omicron累計已達19宗

▲ 本港新冠肺炎疫情持續。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（20日）公布，新增7宗輸入確診個案，全部都涉及變異病毒株的感染，至今本港個案累計12,534宗，包括12,533宗確診個案和一宗疑似個案。

另外，衞生防護中心指，過去2日公布的5宗輸入個案，經全基因組測序分析結果，發現均帶有變異病毒株Omicron，有2人抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，3宗在檢疫期間確診：

第12,522宗：35歲女子，無病徵，12月14日從尼日利亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫隔離，早前在港接種兩劑復必泰

第12,523宗：77歲女子，無病徵，12月15日日從英國經航班CX252抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，已接種三劑復必泰

第12,524宗：56歲女子，無病徵，12月15日日從英國經航班CX252抵港，入住西營盤華美達海景酒店，早前已接種兩劑復必泰

第12,526宗：46歲男子，屬機組人員，無病徵，12月17日從意大利經航班CP134抵港，早前在意大利接種兩劑復必泰

第12,527宗：26歲女子，無病徵，12月17日從英國經航班VS206抵港，早前在港接種兩劑復必泰

連同上述5宗個案，香港至今共錄得19宗涉及Omicron的個案。

​本港將於12月22日凌晨0時起指明巴勒斯坦和烏克蘭為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，非港人不准入境。詳情即看【下一頁】

昨日（19日）本港新增8宗輸入確診個案，當中7宗涉及變異病毒株的感染，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及5男3女，年齡介乎20至62歲。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡