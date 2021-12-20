【王力宏離婚】李靚蕾稱受精神虐待願放棄贍養費　聲言有心理醫生證王力宏性上癮

上星期，王力宏宣布與李靚蕾離婚，之後李靚蕾連日透過社交網站發文爆出王力宏醜聞，王力宏終於在昨晚（12月19日）深夜首度發長文反撃。

被封網民封為「蕾神」的李靚蕾於今天凌晨時即撰寫長文回應，同時貼出各項文書證明逐一反駁王力宏，當中提及到自己放棄贍養費，以及有心理師證明王力宏有性成癮的問題。

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王力宏聲明多漏洞

王力宏於上周三（12月15日）被媒體爆料後宣布離婚，結束於李靚蕾8年婚姻。

在周五（12月17日）李靚蕾發放毀滅式爆料長文，揭發多年來遭受王氏家庭的言語暴力、丈夫召妓及出軌等多方面的精神虐待，事件牽連甚廣，涉事人包括藝人徐若瑄、By2成員Yumi（孫雨）、王父（王大中）等連日來就事件發放長文及聲明，王力宏離婚一事成為全華人地區熱烈討論的話題。

就著王父日前發放的手寫信件全力維護兒子，當中包括斥責李靚蕾當年帶胎逼婚、要求鉅額贍養費等，李靚蕾再發文反駁，同時要求王力宏於下午3時道歉。直到昨天晚上時份，王力宏終於現身但卻沒有任何歉意，反而繼續指摘李靚蕾，文中更漏洞多多，民意繼續一面倒支持李靚蕾。

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指王力宏混淆視聽

再到凌晨時份，李靚蕾亦準備好各種證明文件作反擊。

其中包括有關財產分配問題，李靚蕾在文件中表明放棄贍養費，而婚前各自擁有的原財產不屬離婚分配財產的範圍，並再次重申對王力宏的要求，只希望保留孩子原有的生活質素，著王力宏一方不要試圖混淆視聽。

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▲ （instagram圖片）

指王力宏性成癮

另外，王父及王力宏本人一直指自己活在恐懼，勒索，和威脅之下。

而李靚蕾出示了心理師的專業分析文件，當中提及她才是長期遭受精神虐待、羞辱和被情感操控的人，更指出王力宏有性成癮及自戀型人格的問題：「心理師說你會一直想要換心理師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。」

▲ （instagram圖片）

此外，李靚蕾亦有列出二人由相識至結婚之間的十年的約會，駁斥王力宏指自從第一次見面後中間有10年沒聯絡的謊話。

李靚蕾列點反擊全文：

王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.

1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。

2. 2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起遊車河到桃園還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次），還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2：00約砲出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等…你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。

3. 關於財產分割：1. 贍養費確實一毛都沒有要（圖1）2. 關於你出示的洛杉磯房子和股票（圖2）請不要試圖混淆視停。截圖裡明明有清楚寫著：the 「PARTIE」S」 own（洛杉磯房產）+ 「JOINT」 investment account（股票投資帳戶）是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3. 唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解僱（還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子）。所以呢…讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。

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4. 關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析（圖3,4）有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse),羞辱,和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說，你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來低毀我人格，而這種行為不可取 [圖文中提及的」Bobby」是王先生小名; 「Sasha」是我小名]。 心理師說你會一直想要換心理師，直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個，其實只有兩個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上。在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，你如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的毀謗。

5. 今天比較晚了，關於其他問題我會繼續回覆，待續。