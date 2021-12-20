【王力宏離婚】Yumi稱與王力宏私下早沒聯絡　李靚蕾貼孫雨裸照怒斥講大話

▲ Yumi被李靚蕾踢爆大話。

王力宏日前宣布和結婚8年的李靚蕾正式離婚，爆出王力宏在婚前婚後都與女團BY2的Yumi（孫雨）有超出純友誼的交往。

Yumi先在星期六（18日）晚上報警表示控訴誹謗，而李靚蕾亦轉貼該帖文，指自己可提供證據。

Yumi稱已互刪微信

Yumi再於星期日（19日）發聲指自己與王力宏「不存在任何不正當的關係」、從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，同時稱自己是王力宏的婚前女友。Yumi表示2015年與王力宏互刪微信，兼且公開她與對方的對話截圖。

對於被指於2015年介入王力宏的婚姻，她指二人的合照攝於2013年，她於2015年突然公開合照是因為與當時的男友吵架，以合照刺激對方。

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在Yumi的聲明發出一小時後，李靚蕾再次直接回覆貼文並附上疑似Yumi與王力宏的whatsapp 訊息。Whatsapp當中名為Yumi的用戶用上半裸頭像，訊息中寫道：「Hi there.How are you doing？」

李靚蕾踢爆Yumi大話

對於Yumi與王力宏已互刪微信好友的說法，李靚蕾寫道：「Yumi說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為... ...之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔... ...好幾天沒睡覺了。今天先睡了，其他的明天再說。」

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Yumi曾與何猷君交往

Yumi自揭曾為王力宏女友，而Yumi過往除了不時被傳「整容」，其情史也相當引人關注。

她於2014年時被拍得與已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於香港街頭十指緊扣而令戀情曝光，在2015年，猷君於社交平台與Yumi高調曬愛，Yumi也曾暗示婚期將近。直至同年12月，有傳因為四太梁安琪非常反對兩人的戀情，成為了兩人分手的重要原因。

而李靚蕾所公開的對截圖中顯示Yumi於2015年8月正是用性感半裸頭像與王力宏以Whatsapp聊天。

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網民於IG炮轟Yumi

Yumi自事件曝光後都以微博回應事件，未有公開於Instagram發文，當中就成了網民對她狙擊的一大集中地，網民留言：「宏宏~~~人家怎麼不紅」、「你姐真的被你害慘」、「真的很丢新加坡人的臉」、「別刪呀 還是乾脆關版？」、「刪評論也好，報警也罷，這些都不過是在承認你真的做過這些事，法律居然被用來保護你們這種人，真正受傷的人卻只能哭，不明白世界怎麼被你們玩弄成這樣。」