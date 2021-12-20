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【立法會選舉】一文看清功能界別選舉結果　張華峰、鍾國斌爭取連任失敗

社會 09:36 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

立法會功能界別正在點票中。（陳靜儀攝）

立法會換屆選舉將要結束，功能界別點票陸續完成並公布結果，其中鄉議局主席劉業強、前立法會議員陳振英、建制派班長廖長江等成功連任。而前立法會議員張華峰及鍾國斌等就連任失敗。

至於體育、演藝、文化及出版界，由霍啟剛以195票勝出；競爭較為激烈的教育界則由教聯會副主席朱國強以逾萬票大比數勝出。

同樣競爭激烈的還有醫療衞生界，由「醫護誠信同行」主席林哲玄以5,511票勝出。

選舉結果如下：

功能界別 候選人 所得票數
鄉議局 劉業強＊ 119
莫錦貴 35
 
金融界 陳振英＊ 51
陳志輝 17
 
體育、演藝、文化及出版界 蘇惠良 29
霍啟剛＊ 195
 
金融服務界 李惟宏＊ 314
張華峰 169
 
旅遊界 馬軼超 13
姚柏良＊ 160
 
科技創新界 吳池力 12
邱達根＊ 59
 
商界（第三） 嚴剛 174
游偉光 110
 
紡織及製衣界 陳祖恒＊ 172
鍾國斌 82
 
商界（第二） 廖長江＊ 176
葉永成 71
 
航運交通界 陳宗彝 56
易志明＊ 147
 
教育界 文詩詠 2,054
林日豐 4,544
丁健華 2,533
林泳施 3,280
朱國強＊ 10,641
 
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 陳勇＊ 432
謝曉虹 177
 
保險界 陳照男 24
陳健波＊ 65
 
飲食界 徐汶緯 27
張宇人＊ 101
 
醫療衞生界 陳子中 2,585
陳永光 3,446
何崇漢 1,631
龐愛蘭 2,719
林哲玄＊ 5,511
 
商界（第一） 姚逸明 101
林健鋒＊ 628
 
建築、測量、都市規劃及園境界 謝偉銓＊ 2,266
陳澤斌 1,063
 
工業界（第一） 梁君彥＊ 235
梁日昌 67
 
漁農界 何俊賢＊ 117
楊上進 53
 
工業界（第二） 吳永嘉＊ 306
羅程剛 65
 
社會福利界 朱麗玲 872
葉湛溪 196
狄志遠＊ 1,400
 
法律界 林新強＊ 1,637
陳曉鋒 674
 
地產及建造界 趙式浩 138
龍漢標＊ 242
 
進出口界 李志峰 48
黃英豪＊ 108
 
批發及零售界 林至頴 112
邵家輝＊ 1,116
     
工程界 黃偉信 1243
盧偉國＊ 3849
     
會計界 黃宏泰 1981
翁健 1065
文思怡 1734
黃俊碩＊ 3175
     
勞工界 梁子穎＊ 373
周小松＊ 371
李廣宇 116
郭偉强＊ 398

資料來源：選舉管理委員會

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：陳梓蔚

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