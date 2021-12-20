【立法會選舉】一文看清功能界別選舉結果　張華峰、鍾國斌爭取連任失敗

▲ 立法會功能界別正在點票中。（陳靜儀攝）

立法會換屆選舉將要結束，功能界別點票陸續完成並公布結果，其中鄉議局主席劉業強、前立法會議員陳振英、建制派班長廖長江等成功連任。而前立法會議員張華峰及鍾國斌等就連任失敗。

至於體育、演藝、文化及出版界，由霍啟剛以195票勝出；競爭較為激烈的教育界則由教聯會副主席朱國強以逾萬票大比數勝出。

同樣競爭激烈的還有醫療衞生界，由「醫護誠信同行」主席林哲玄以5,511票勝出。

選舉結果如下：

功能界別 候選人 所得票數 鄉議局 劉業強＊ 119 莫錦貴 35 金融界 陳振英＊ 51 陳志輝 17 體育、演藝、文化及出版界 蘇惠良 29 霍啟剛＊ 195 金融服務界 李惟宏＊ 314 張華峰 169 旅遊界 馬軼超 13 姚柏良＊ 160 科技創新界 吳池力 12 邱達根＊ 59 商界（第三） 嚴剛 174 游偉光 110 紡織及製衣界 陳祖恒＊ 172 鍾國斌 82 商界（第二） 廖長江＊ 176 葉永成 71 航運交通界 陳宗彝 56 易志明＊ 147 教育界 文詩詠 2,054 林日豐 4,544 丁健華 2,533 林泳施 3,280 朱國強＊ 10,641 香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 陳勇＊ 432 謝曉虹 177 保險界 陳照男 24 陳健波＊ 65 飲食界 徐汶緯 27 張宇人＊ 101 醫療衞生界 陳子中 2,585 陳永光 3,446 何崇漢 1,631 龐愛蘭 2,719 林哲玄＊ 5,511 商界（第一） 姚逸明 101 林健鋒＊ 628 建築、測量、都市規劃及園境界 謝偉銓＊ 2,266 陳澤斌 1,063 工業界（第一） 梁君彥＊ 235 梁日昌 67 漁農界 何俊賢＊ 117 楊上進 53 工業界（第二） 吳永嘉＊ 306 羅程剛 65 社會福利界 朱麗玲 872 葉湛溪 196 狄志遠＊ 1,400 法律界 林新強＊ 1,637 陳曉鋒 674 地產及建造界 趙式浩 138 龍漢標＊ 242 進出口界 李志峰 48 黃英豪＊ 108 批發及零售界 林至頴 112 邵家輝＊ 1,116 工程界 黃偉信 1243 盧偉國＊ 3849 會計界 黃宏泰 1981 翁健 1065 文思怡 1734 黃俊碩＊ 3175 勞工界 梁子穎＊ 373 周小松＊ 371 李廣宇 116 郭偉强＊ 398

資料來源：選舉管理委員會

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記者：陳梓蔚