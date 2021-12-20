【立法會選舉】一文看清功能界別選舉結果 張華峰、鍾國斌爭取連任失敗
社會 09:36 2021/12/20
立法會換屆選舉將要結束，功能界別點票陸續完成並公布結果，其中鄉議局主席劉業強、前立法會議員陳振英、建制派班長廖長江等成功連任。而前立法會議員張華峰及鍾國斌等就連任失敗。
至於體育、演藝、文化及出版界，由霍啟剛以195票勝出；競爭較為激烈的教育界則由教聯會副主席朱國強以逾萬票大比數勝出。
同樣競爭激烈的還有醫療衞生界，由「醫護誠信同行」主席林哲玄以5,511票勝出。
選舉結果如下：
|功能界別
|候選人
|所得票數
|鄉議局
|劉業強＊
|119
|莫錦貴
|35
|金融界
|陳振英＊
|51
|陳志輝
|17
|體育、演藝、文化及出版界
|蘇惠良
|29
|霍啟剛＊
|195
|金融服務界
|李惟宏＊
|314
|張華峰
|169
|旅遊界
|馬軼超
|13
|姚柏良＊
|160
|科技創新界
|吳池力
|12
|邱達根＊
|59
|商界（第三）
|嚴剛
|174
|游偉光
|110
|紡織及製衣界
|陳祖恒＊
|172
|鍾國斌
|82
|商界（第二）
|廖長江＊
|176
|葉永成
|71
|航運交通界
|陳宗彝
|56
|易志明＊
|147
|教育界
|文詩詠
|2,054
|林日豐
|4,544
|丁健華
|2,533
|林泳施
|3,280
|朱國強＊
|10,641
|香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界
|陳勇＊
|432
|謝曉虹
|177
|保險界
|陳照男
|24
|陳健波＊
|65
|飲食界
|徐汶緯
|27
|張宇人＊
|101
|醫療衞生界
|陳子中
|2,585
|陳永光
|3,446
|何崇漢
|1,631
|龐愛蘭
|2,719
|林哲玄＊
|5,511
|商界（第一）
|姚逸明
|101
|林健鋒＊
|628
|建築、測量、都市規劃及園境界
|謝偉銓＊
|2,266
|陳澤斌
|1,063
|工業界（第一）
|梁君彥＊
|235
|梁日昌
|67
|漁農界
|何俊賢＊
|117
|楊上進
|53
|工業界（第二）
|吳永嘉＊
|306
|羅程剛
|65
|社會福利界
|朱麗玲
|872
|葉湛溪
|196
|狄志遠＊
|1,400
|法律界
|林新強＊
|1,637
|陳曉鋒
|674
|地產及建造界
|趙式浩
|138
|龍漢標＊
|242
|進出口界
|李志峰
|48
|黃英豪＊
|108
|批發及零售界
|林至頴
|112
|邵家輝＊
|1,116
|工程界
|黃偉信
|1243
|盧偉國＊
|3849
|會計界
|黃宏泰
|1981
|翁健
|1065
|文思怡
|1734
|黃俊碩＊
|3175
|勞工界
|梁子穎＊
|373
|周小松＊
|371
|李廣宇
|116
|郭偉强＊
|398
資料來源：選舉管理委員會
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記者：陳梓蔚