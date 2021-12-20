【天氣消息】熱帶氣旋雷伊進入本港800公里範圍　天文台中午前發出熱帶氣旋警告

▲ 熱帶氣旋雷伊進入本港800公里內，天文台中午前發出熱帶氣旋警告信號。（資料圖片）

天文台表示，熱帶氣旋雷伊已於今早（20日）進入香港800公里範圍內，按照現時預測，雷伊會靠近廣東沿岸地區，但會逐漸減弱，天文台會在今日中午前發出熱帶氣旋警告信號。

天文台補充，與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，離岸及高地會間中吹強風，呼籲市民請留意未來數天的天氣變化。

根據天文台9天天氣預報，預料未來4天多雲，間中有雨，及至聖誕節翌日（26日）氣溫驟降至最低14度，隨後一兩日部分時間有陽光，天氣清涼及乾燥。

▲ 根據9天天氣預報。（天文台提供）

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有雨，天氣清涼，日間氣溫徘徊在17度左右，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日多雲有雨及清涼，風勢頗大，稍後雨勢減弱；本周中期仍有一兩陣雨。

澳門氣象局於今日凌晨1時，發出1號風球，預料將在上午維持，預測澳門風力將會增強。清晨5時，颱風「雷伊」集結在澳門西南偏南約740公里，正逐漸接近澳門；預料將在澳門以南約200公里內掠過。

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記者：陳麗娜