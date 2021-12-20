【雷伊襲港】雷伊明午最接近本港　若今晚風力增強或發出三號強風信號【不斷更新】

▲ 熱帶氣旋雷伊集結於香港約800公里內。

天文台發出一號戒備信號，預料會在今日大部分時間維持。 熱帶氣旋雷伊集結於香港約800公里內，可能影響本港天氣，天文台呼籲市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【16:50】

天文台指，一號戒備信號將維持一段時間；強烈熱帶風暴雷伊將在明日下午最接近本港，若本港今晚晚間風力有跡象進一步增強，會考慮改發三號強風信號。在下午5時，雷伊集結在香港之西南偏南約480公里，即在北緯18.6度，東經111.7度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過南海北部並迅速減弱。

▲ 天文台預料雷伊明午最接近本港。（天文台網頁截圖）

署理高級科學主任楊國仲說，雷伊正移向廣東沿岸地區，受南海北部相對較冷的水溫影響，強度正逐漸減弱；按現時預測路徑，雷伊會繼續靠近廣東沿岸，明午前後最接近本港，於本港南邊約200公里內掠過，提醒市民明早出門前留意天氣報告。

另外，楊國仲指出，雷伊相關雨帶會於今晚及明日影響南海北部及廣東沿岸地區，帶來有雨天氣，預計今晚及明早雨勢較頻密，明日稍後雨勢會減弱，未來兩三天仍有陣雨。

【13:45】

在下午2時，強烈熱帶風暴雷伊集結在香港之西南偏南約580公里，即在北緯17.9度，東經111.1度附近，預料向東北移動，時速約22公里，移向南海北部並迅速減弱。

天文台預測，本港地區下午及今晚多雲，間中有雨，稍後雨勢較為頻密。吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。海面有湧浪。

【12:45】

在下午1時，強烈熱帶風暴雷伊集結在香港之西南偏南約610公里，即在北緯17.7度，東經111.0度附近，預料向東北移動，時速約22公里，移向南海北部並迅速減弱。

【11:45】

在正午12時，強烈熱帶風暴雷伊集結在香港之西南偏南約620公里，即在北緯17.6度，東經110.9度附近，預料向東北偏北移動，時速約22公里，移向南海北部並迅速減弱。

【11:25】

天文台表示，按照現時預測，雷伊今日會靠近廣東沿岸地區，但會繼續減弱；本港方面，在雷伊和東北季候風的共同影響下，離岸及高地會間中吹強風。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台說，與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，又指海面有湧浪，呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:20】

天文台發出一號戒備信號，指出與熱帶氣旋雷伊相關的雨帶正影響南海北部及華南沿岸地區。天文台又說雷伊已減弱為強烈熱帶風暴，在上午10時，雷伊集結在西沙之西北偏西約170公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，橫過南海中部並逐漸減弱。

天文台指，雷伊打破年內最遲發出熱帶氣旋警告的紀錄，在此之前，香港戰後唯一一次需在12月「掛波」是1974年的熱帶氣旋艾瑪 ，當年12月1日先後懸掛一號及三號風球。

天文台預測本港今日多雲，間中有雨，天氣清涼。稍後雨勢較為頻密。吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。

【08:45】

天文台今早表示，熱帶氣旋雷伊已於今早（20日）進入香港800公里範圍內，按照現時預測，雷伊會靠近廣東沿岸地區，但會逐漸減弱，天文台會在今日中午前發出熱帶氣旋警告信號。天文台補充，與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，離岸及高地會間中吹強風，呼籲市民請留意未來數天的天氣變化。

根據天文台9天天氣預報，預料未來4天多雲，間中有雨，及至聖誕節翌日（26日）氣溫驟降至最低14度，隨後一兩日部分時間有陽光，天氣清涼及乾燥。

▲ 根據9天天氣預報。（天文台提供）

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有雨，天氣清涼，日間氣溫徘徊在17度左右，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日多雲有雨及清涼，風勢頗大，稍後雨勢減弱；本周中期仍有一兩陣雨。

澳門氣象局於今日凌晨1時，發出1號風球，預料將在上午維持，預測澳門風力將會增強。清晨5時，颱風「雷伊」集結在澳門西南偏南約740公里，正逐漸接近澳門；預料將在澳門以南約200公里內掠過。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：TOPick港聞組