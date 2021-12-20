【賣身救父】單親爸患末期腎病需49萬醫藥費　孝順女網上徵婚救父好心人助渡難關

▲ 馮雙雙曾網上徵婚，希望為父籌醫藥費。

婚姻是兩個相愛的人結為夫婦，共同走人生路。不過，去年內地卻有90後美女在網上徵婚，稱只要有人願意付40萬人民幣（約49萬港元），讓她支付病重父親的醫藥費，她就願意嫁給對方。影片一度成為熱話，有不少好心人了解她的難處後施予援手，讓她毋須「賣身救父」，令她和家人都非常感激。

據內地媒體報道，現年26歲的馮雙雙，1995年出生在河南一個貧苦農民家庭，她的母親因無法忍受窮困潦倒的生活，在生下弟妹後就「走佬」。父親父兼母職、辛勤地在工地工作養大3名年幼的子女，並把孩子送上學，希望他們將來靠著知識改變命運。

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作為家中大女，馮雙雙知道父親生活不易，會幫忙父親分擔家務、照顧弟妹。高考落榜後，考慮家境清貧，她沒有選擇重讀，而是到城裡打工，在一家美容院工作。她勤奮誠實的表現，很快獲得老闆和同事的認可，在收入穩定後，她亦向家裡寄錢，希望父親和弟妹生活得更好。

父親突然病倒

然而，在去年3月，父親在農田耕作期間，突然感到腰部劇痛暈倒，最終確診患上急性腎病綜合症，而且因為沒有及時得到治療，已經發展到晚期，需要持續服藥及洗腎才能保住性命，整個醫療費用需要最少40萬人民幣。

由於父親治病期間已把家中積蓄花光，甚至欠下很多外債，無奈之下，馮雙雙拍了一條影片，決定「賣身救父」，

誰能救我爸爸，我就嫁給誰。

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網上徵婚獲關注

由於馮雙雙外貌清純標緻，影片出街後引發高度關注，有人同情她的遭遇，亦有人認為婚姻作交易的行為不可取，並懷疑影片的真實性。

不過，有好心網民探訪馮雙雙，證實她的家庭狀況不佳，對她施予援手，令馮雙雙很快籌足40萬醫藥費，而且這些網民有時亦會前來探訪，令馮雙雙深受感動。她把每一筆捐款的記錄下來，後來亦曾去還錢，不過好心人知道馮雙雙家境困窘，都婉拒她的還款。

父親目前病情逐漸好轉，但對於女兒曾用婚姻換取醫藥費一事感到自責，要求女兒答應，以後不論遇到甚麼困難，都不能拿婚姻作為交換條件。如今馮雙雙一家生活重回正軌，她亦更努力工作，並且為了照顧好父親，開始學習護理學知識，希望將來成為一名護理人員。

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責任編輯：王明芳