【王力宏離婚】王力宏被心理師診斷患性上癮　一文睇9大性上癮特徵拆解成因

▲ 一文睇「性上癮」的成因及行為特徵。

王力宏離婚風波持續，李靚蕾今日凌晨再在網上發文，還撃王力宏對她要求天價贍養費、不讓王力宏看小孩的指控，同時講出心理師對二人的專業分析，指出王力宏被判斷患有「性成癮」（Sex Addiction）和「自戀型人格」（Narcissistic Personality Disorder），而李靚蕾指自己「才是長期遭受精神虐待（Mental Abuse）」的人。究竟「性成癮」（性上癮）的成因是甚麼？又有何行為特徵表現？不妨留意下文。

負責提供多重成癮治療及輔導服務的東華三院心瑜軒，列出9大「性上癮」患者的特徵，點擊睇下圖：

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性治療師古錦榮曾表示，在精神病學並無「上癮」的界定，醫學界亦無「性上癮」（Sexual addiction）這個稱號，但由於在求診病人中有這種在性行為、性慾失控的情況，故坊間會使用「性上癮」去形容這件事。

古錦榮指出，坊間所提及的「性上癮」比較貼近「性慾失控」的情況，主要考慮性行為是否到達強迫情況：

如患者去到不做不行、控制不到行為的情況，同時對情緒、生活、關係及工作上有影響，便能夠歸類為「性上癮」。

性上癮兩大成因

古錦榮提到，「性上癮」的主要成因大概分為兩大種類，分別是大腦分泌或者荷爾蒙的問題，如果是分泌上的問題，可以靠藥物去進行治療。但另一種涉及成長過程、發展發經歷的心理上的成因，則需要個別評估，交由醫生判斷。

古醫師表示如果涉及心理上的成因，大概可分為以下3種：

1. 於成長期內對性的認知扭曲，認為與任何人也可發生關係，或者在成長期中習慣以性行為去解決、處理問題。例如遇到不快事件，性是一種短時間內心、生理產生快感的行為，能夠把患者的不快問題於短時間內避開。

但完成性行為後，問題依舊，只會令患者陷入惡性循環之中，變成情緒越困擾，對性所需要的劑量亦愈來愈多，將解決定問的方法（即性）變成另一個問題。

2. 小時候曾有不愉快性經歷，令心靈受創。如過往曾受性侵犯，於性關係上被控制，於是想反過來尋找對象、控制對方，希望填補心靈上的創傷。

3. 想以性去作證明。如女性想證明自己有吸引力、男性想證明自己的性能力，越多經驗仿彿能得到更多認同及滿足感。

另外由於年代不同，現代人對性觀念亦有所改變，在關係上易容混淆，關係上能夠以性先行，亦可能跟其他人在時間上重疊發生關係。

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責任編輯：羅嘉欣