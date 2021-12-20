【王力宏離婚】李靚蕾親兄為妹出頭還擊　怒斥王力宏聲明誤解不忠定義

▲ 王力宏出聲明後仍被各方炮轟。

王力宏離婚事件發酵多日，前妻李靚蕾以毀滅式指控Leehom出軌濫交，沉默多時的李力宏，昨晚深夜終發表長文駁李靚蕾指控，不過，除了「蕾神」李靚蕾半夜再發文重錘還擊，王力宏的聲明更被網民揭發錯漏百出，質疑全由寫手代勞。

王力宏晚天晚上11點，在微博列出共四頁的聲明，更形容今次離婚事件是「一場巨烈、巨痛的惡夢。」

聲明中，王力宏對被前妻李靚蕾揭長年約炮、召妓、冷暴力等等行徑逐一回應，並強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」

▲ 王力宏婚姻破裂。(取自微博)

【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠

打錯前妻名字

可是王力宏的聲明，卻被外間質疑誠意欠奉，且內文有不少錯漏，甚至連基本文法也出錯，以王力宏的學歷根本不會犯錯，故懷疑全文出自寫手的手筆，而王力宏也未有細心查證。

網民列出王力宏聲明其中一大敗筆，是他文中特地提及李靚蕾的日文原名，卻把前妻名字的「西村美智子」打成「西春美智子」，除惹來批評「提日文名真的沒有必要」，也質疑他寫前妻原籍日本的用意何在，而在文章發布至今，也未有更正錯處。

最新影片：《全民造星》Ash訪問

另外，王力宏聲明有不少錯字，或前後語意不通的地方，例如前一段寫內文講述都是美金單位，但之後又只顯示人民幣；也有翻譯上錯誤，如把「很久沒見」寫成「永遠沒見」；「Hello Stranger」翻譯成「陌生人」，而這其實用於稱呼很久沒見的熟人，遭質疑美籍王力宏不可能犯這種文法錯誤。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而最後王力宏在向自己的父母親道歉，卻很見外的稱為「王爸爸 ，王媽媽」，而非「爸爸媽媽」，很像出自公關的寫手文筆。

李靚蕾親兄向前妹夫還擊

而據台灣媒體報導，李靚蕾哥哥在王力宏發文後，也向前妹夫發火，向媒體表示對這篇聲明看不明白，懷疑他對「不忠」有很大誤解，直指：「通篇都是笑話」。

李靚蕾兄斥對方常說不在乎錢卻一直講錢，且提及「生活在威脅跟恐懼中」，卻又跟李靚蕾生了三胎：「你是被強姦嗎？」更嘲諷王力宏指中文不好，但誰在迫他寫中文了！