【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲　親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡

組合MIRROR的成員姜濤除了是隊中的人氣王，更是出名疼愛粉絲的一員。聖誕節將近，大忙人姜濤決定抽空親手製作聖誕禮物，送給有緣的幸運「姜糖」，希望回饋姜糖過去一直對他的愛護。

現年22歲的姜濤被封為新一代的「小天王」，擁有大批「姜糖」的他號召力驚人，姜濤未有把粉絲的愛視為理所當然，一有機會就會關心姜糖的狀況。

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▲ （instagram圖片）

姜濤親手包禮物

適逢普天同慶的聖誕節即將到來，姜濤為了報答一眾姜糖，特地準備了親手包裝的聖誕禮物。

昨日（12月19日），他在社交平台發放包裝可愛的禮物照片，並寫道：「準備了很久，以往總是收到你們的禮物。這次，換我送你們，希望你們喜歡❤️噢對了～聖誕快樂，我的糖們🍬」

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接連他又在限時動態表示：「我們一直都讓粉絲和社會給了我們很多，但其實身為藝人，我們更需要去回饋更多。不是甚麼太貴重的東西，但代表我的一份心意，每一份都是親手裝的，接下來交給你們了，辛苦你們的安排。」

姜濤在限時動態標記了他的官方後援會，表示他親手包裝的聖誕禮物會經由後援會作大抽獎之用。後援會亦有發放帖文，表示將於12月22日晚上七點半進行大抽獎，禮物包括「大濤濤」、「大姜喵」、各種姜濤周邊產品、限定Boxset、聖誕花環、親筆簽名小禮物，以及姜濤送出的禮秘禮物等。

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