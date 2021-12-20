【聖誕2021】聖誕溫暖家品10大推介　環保聖誕樹餐具一文盡覽

▲ 有著25個口袋的聖誕fabric advent，小朋友見到一定開心。（$550/圖片Cath Kidston提供）

還有數天就是聖誕節的來臨，與其自欺欺人說是普天同慶的大日子，倒不如說是世界瘟疫仍未減退災情持續的時間，在這個還是不宜大規模人口聚集的聖誕，要安全歡度過佳節，留在家中是最好選擇，因此，著手為家中布置是少不得的日常自娛項目。

疫情已經持續了兩年多，大家還記得去年的聖誕是怎樣度過嗎？是冒著被感染疾病的危險出外和朋友慶祝？還是留在家和三數知已談天說地一番？如果今年大家選擇後者，試問又怎可不待在家中並著手加添的聖誕氣氛？

縱使疫情反覆，新的變種病毒又來勢洶洶，但一年一度的大節還是要過，商店還是希望襯這個消費的黃金檔期能夠平反一整年的窘局。

因此，由時裝到家品無一不推出以聖誕節為賣點的產品。就以家品為例，來自芬蘭的Marimekko，旗下最著名又暢銷的UNIKKO花卉圖案已經換上酒紅色。要更貼題一點，亦有用上白與金色的Kuusikossa（聖誕樹森林）水杯，晚上用它盛載來一杯熱可可未嘗不是一種小確幸。

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如果想在家中弄一棵聖誕樹又如何？當然松香是吸引的，但破壞大自然又豈是大家幾乎每天都談著環保而所做的事呢，市面上有著琳瑯滿目的塑膠聖誕樹，基本上塑膠已經是不環保，倒不如來一盞玻璃製的LED發光聖誕節，將燈和樹二合為一，保證了明年還可以一用再用。

若然家中有小朋友的話，何不來一個由面料縫製而成，有著25個口袋的掛飾，每個袋口盛滿不同的糖果和玩具，好等你的子女在佳節前後每天放肆一點的去擁抱聖誕。縱使疫情持續，但只要做足預防措施，聖誕仍然是普天同慶的佳節，大家不妨由家居做起。

產品查詢：Cath Kidston（2715 5738）、Marimekko（2701 9288）、MOMA Design Store（2316 2113）

記者：何偉雄