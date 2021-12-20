【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告 包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等
社會 10:51 2021/12/20
新冠肺炎疫情持續，港府昨日（19日）因應2宗在潛伏期間曾在港逗留的初步確診輸入個案，將13個指明地方被納入強制檢測公告，包括多間餐廳及街市。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測。
13個指明地方如下：
1. 香港新界青衣青衣路1號藍澄灣1座
- 任何在今年11月27日至12月19日期間曾身處上址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）
2. 香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090號鋪 can.teen
- 任何在今年12月7日下午3時至下午8時期間曾身處上址的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
3. 旺角朗豪坊商場4樓美食廣場
- 任何在今年12月2日下午8時至下午9時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）
4. 大埔太湖山莊18A座
- 任何在今年11月28日至12月19日期間曾身處上址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人 員）
5. 香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室
- 任何在今年12月16日上午9時至上午10時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
6. 香港賽馬會沙田會所二樓銀袋咖啡室
- 任何在今年12月15日下午8時至下午10時期間曾身處上址的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客）
7. 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心
- 任何在今年11月30日中午12時至下午2時、今年12月3日下午1時至下午 3時、12月8日中午12時至下午2時、12月13日下午1時至下午3時或12月15日 中午12時至下午1時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
8. 大埔寶鄉街廣成麵家
- 任何在今年11月29日下午1時至下午3時、12月2日下午1時至下午2時、12 月4日中午12時至下午1時、12月6日中午12時至下午1時、12月11日下午2時 至下午3時、12月12日中午12時至下午1時、12月13日下午1時至下午2時或 12月14日下午1時至下午4時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），
9. 沙田香港賽馬會沙田會所三樓凱旋廳
- 任何在今年12月2日下午6時至下午11時或12月13日下午6時至下午11時期 間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
10. 大埔綜合大樓地下至二樓大埔墟街市
- 任何在今年11月29日下午2時至下午3時、12月3日下午2時至下午3時或12 月12日中午12時至下午2時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）
11. 旺角彌敦道700號21樓2102-2107室康橋醫學
- 任何在今年12月6日下午1時至下午6時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客）
12. 尖沙咀麼地道帝國中心地下高層UG43號鋪韓珍
- 任何在今年12月3日下午5時至下午8時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）
13. 大埔寶湖道3號地下寶湖道街市
- 任何在今年11月30日下午1時至下午2時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）
以上受檢人士須於今年12月21日或之前接受檢測，若在12月17日至12月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
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責任編輯：郭詩詩