  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 11:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告　包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等

社會 10:51 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

旺角朗豪坊商場4樓美食廣場納入強制檢測公告。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府昨日（19日）因應2宗在潛伏期間曾在港逗留的初步確診輸入個案，將13個指明地方被納入強制檢測公告，包括多間餐廳及街市。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測。

13個指明地方如下：

1. 香港新界青衣青衣路1號藍澄灣1座

  • 任何在今年11月27日至12月19日期間曾身處上址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

2. 香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090號鋪 can.teen

  • 任何在今年12月7日下午3時至下午8時期間曾身處上址的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

3. 旺角朗豪坊商場4樓美食廣場

  • 任何在今年12月2日下午8時至下午9時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）

4. 大埔太湖山莊18A座

  • 任何在今年11月28日至12月19日期間曾身處上址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人 員）

5. 香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室

  • 任何在今年12月16日上午9時至上午10時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

6. 香港賽馬會沙田會所二樓銀袋咖啡室

  • 任何在今年12月15日下午8時至下午10時期間曾身處上址的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客）

7. 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心

  • 任何在今年11月30日中午12時至下午2時、今年12月3日下午1時至下午 3時、12月8日中午12時至下午2時、12月13日下午1時至下午3時或12月15日 中午12時至下午1時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

8. 大埔寶鄉街廣成麵家

  • 任何在今年11月29日下午1時至下午3時、12月2日下午1時至下午2時、12 月4日中午12時至下午1時、12月6日中午12時至下午1時、12月11日下午2時 至下午3時、12月12日中午12時至下午1時、12月13日下午1時至下午2時或 12月14日下午1時至下午4時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），

9. 沙田香港賽馬會沙田會所三樓凱旋廳

  • 任何在今年12月2日下午6時至下午11時或12月13日下午6時至下午11時期 間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

10. 大埔綜合大樓地下至二樓大埔墟街市

  • 任何在今年11月29日下午2時至下午3時、12月3日下午2時至下午3時或12 月12日中午12時至下午2時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客）

11. 旺角彌敦道700號21樓2102-2107室康橋醫學

  • 任何在今年12月6日下午1時至下午6時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客）

12. 尖沙咀麼地道帝國中心地下高層UG43號鋪韓珍

  • 任何在今年12月3日下午5時至下午8時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）

13. 大埔寶湖道3號地下寶湖道街市

  • 任何在今年11月30日下午1時至下午2時期間曾身處上址的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

以上受檢人士須於今年12月21日或之前接受檢測，若在12月17日至12月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

新界 街市 新冠肺炎 尖沙咀中心& 帝國中心 機場 疫情 美食 賽馬 新冠肺炎疫情 旺角

最高瀏覽

【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠