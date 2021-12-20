【未盡全力】讀Band1中學追不上被虎媽批未盡全力 男生反擊：可以把自由還給我嗎？

▲ 鼓勵孩子多思考人生，敢於分享，勝過拿一張名校畢業證書。

朋友M太的兒子剛升上初中，開始「挑戰」媽媽。

「媽，我不想讀這間學校，太大壓力了！同學們都是學霸，他們輕易便在各學科取得高分數。我不是讀書的料子，如何努力也不會考得好。」

「仔，這是全港最好的中學，可知道多少人渴望考入？你在音樂上有優勢，學校直接取錄你，你不要白白浪費這個寶貴的機會。我看你呀，整天只顧打機，在考試上根本未盡全力。」

「我為甚麼要盡全力？我一直不想無了期地努力再努力，我不喜歡『努力』這兩個字，你明白嗎？」

「你不努力讀書的話，怎能考入好大學？」「為甚麽一定要考入好大學？是不是考入好大學就可以賺好多錢？但我需要很多錢才能生活嗎？」「知識可以改變命運是不變的道理。你沒知識，沒有好的學歷，誰會給你發揮的機會？」

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「媽，你和爸爸都是碩士生，但你們享受讀書的過程嗎？你們覺得所讀的書，在工作上有用嗎？讀書多等於仕途發展順利嗎？我告訴你，我根本不喜歡讀書，也不特別喜歡拉琴，是你又罵又哄，逼我三年內考獲八級證書。我已經犧牲了一部分的自我，可以把自由還給我嗎？」

「你想要甚麼自由？」「我希望選擇一個不需要太用力的人生，不必為他人而活。我不想追求卓越的成就，我想做一個簡單的快樂人。」

「仔，現實告訴我們，簡單的生活並不代表你會快樂。讀多一點書，有一張亮麗的證書，你將來才會有更多的選擇，那時你才決定你要走怎樣的人生。」

善於思考的人，成就一定不會太差。鼓勵孩子多思考人生，敢於分享，勝過拿一張名校畢業證書。

全文刊於《經濟日報》，原題為「我不喜歡努力」