【王力宏離婚】李靚蕾發長文列五點還擊　駁斥王力宏：這是你做人道德標準嗎

▲ 李靚蕾再重錘出擊。

王力宏離婚事件發酵多日，前妻李靚蕾日前以毀滅式指控Leehom出軌濫交，沉默多時的李力宏，昨晚深夜終發表長文駁李靚蕾指控，不過「蕾神」李靚蕾除半夜發文重錘還擊，今天（20號）早上再發表另一長文。

李靚蕾以長文對王力宏的聲明駁斥，直言對方想轉移視線，並把自己塑造成受害人，甚至企圖激發別人同情人，最後令被指控的人感覺身心疲倦，不再爭辯，這樣王力宏就會脫身。

之後李靚蕾以五點再駁斥王力宏，包括請求他承認出軌及召妓的行為；此外，對於他稱長期活於恐懼，卻又連續跟妻子生了三胎，問：「這是否做人道德的標準嗎？」

李靚蕾又指從沒有不讓王力宏見孩子，更願意讓前夫在她家裝視訊機器人，可全天侯看著孩子！李靚蕾更指自己曾多次致電王力宏，但對方都沒有接電話，並不是他所說「唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」！

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李靚蕾五點反擊全文：

1. 現在網路上有了這麼多各方的證據人證物證指向你有「召妓的行為」，針對這個問題，請問你承不承認？例如：你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？

2. 請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的「朋友」有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012, 13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約炮小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當「朋友」？

3. 對於你和你家人把我當成生育機器，長期對我羞辱，霸凌，冷暴力，依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後一生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？

▲ 李靚蕾再發文還擊。

4. 請問你有缺席小朋友的照護與成長和重要節日嗎？你昨天的聲明中呼籲我「請求你讓我可以見見他們」來混淆視聽，請問我有不讓你看過孩子嗎？事實是我不只隨時歡迎鼓勵你看孩子，我還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中，直到近期我跟你再次反應，希望你只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來游走於家中，否則我會覺得自己是真人秀女主角隨時在家的任何狀態衣著都有可能你和同事朋友會突然進來一起免付費直播觀看我在私密空間的生活。我跟你說這已經嚴重造成我精神上很大的壓力希望你可以停止。你說盡量，我說這讓我感到很不舒服是一種mental abuse，拜託你停止，你依然自私的說你沒法保證，盡量。請問以上是否屬實？

5. 針對你昨天信中說明「現在選擇公開發聲，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」請問這是真的嗎？請見圖，例如：我昨天一整天嘗試跟你聯繫，你不接我的電話，光昨天下午我打了5通電話給妳，也傳了無數訊息說要跟你通話你拒絕，你後來說要有一個你指定的人加入我們的對話你才願意，我說好，我就跟那個人通話以後，你依然不願意跟我通話，請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？

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李靚蕾最後再寫：「關於讓孩子不堪，最不堪的是你透過你父親和你自己的信件，為了要攻擊誹謗我，慘忍的讓我們的孩子必須面對她出生的爭議，實在是讓我覺得很心碎。你們以為你們造謠我的種種行為，把我講的這麼不堪就可以轉移焦點合理化你的種種作為嗎？我當時沒有威脅過你，你當時也是一個37歲的成人不是13歲。你提及的那次對話也絕沒有拳打腳踢的狀況。人，要為自己的行為負責，決定權在你，如果你不願意，沒有人可以逼你做你不想做的事。

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李靚蕾嘲王力宏低估網民智商

另外，她又寫：「關於2020年『對調解員說：如果力宏不配合我的要求她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情』我昨天跟調解員確認過是什麼狀況，他說他從沒有說過這樣的話也沒有所謂的錄音檔。事實是：當時你執意要逼我同意你的離婚條件，我不答應，你就威脅說如果我不答應你會去單方面告上法庭訴請離婚，我說我希望此事能夠低調進行不要讓大家都議論最好，否則到時候會鬧得很難看要提出證詞等等可能會影響到你的事業（我是不是預言家你說）。請你不要惡意曲解我的話。一直以來都是我在承受你和家人的威脅勒索和霸凌，不是我威脅你們。

「關於你脫序的一直在文中一直叫我西春美智子，只坐實了你是一個無論修養或人品都很低劣的一個人。你希望以此來挑起網友的仇視來控制輿論，但你低估了網友的智商。我中文的名字是李靚蕾。日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶。我自小在台北生長，認為使用中文名字是更能代表我的符號，這是我的選擇也是我的傷痛，也是你清楚知道的，但你卻不顧我的感受，用這麼低劣的手段來傷害我，讓我對你僅存的一點尊重也沒有了。」

「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。我不希望要再因為你的不實指控或是不承認錯誤而被逼迫一直需要發文回應或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了😅 希望這件事情能盡快落幕讓大家能回歸正常生活」