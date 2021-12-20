【全民造星IV】戴穎見證參賽者成長感夢幻　阿Wing透露心目中女團人數

▲ 戴穎（Wing）出席《全民造星IV》時受訪。

ViuTV大熱節目《全民造星IV》在昨天（12月19日）舉行記者會，最後20強參賽者齊現身九展出席活動，並向現場粉絲派發親筆簽名閃卡。

未來女團經理人戴穎（Wing）接受TOPick訪問表示，在《全民造星IV》最後20強當中，她想投芯駖一票，並透露心目理想女團人數。

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見證參賽者成長

《全民造星IV》將於12月25日進行最後20強的決賽，阿Wing稱：「感到很夢幻，突然從96強籍籍無名的時候到今天有很多Fans現身舉牌助威。」

她指，參賽者成長了很多：「她們的分別都很大，有些人本來很驚青，但當走上台時立即很淡定，知道表演是甚麼。就如Candy、Yoyo等，她們來本的能力不是很Top，但經過數個月的訓練及表演，她們現時走上台不再是一個甚麼也不懂的人。一定會有一些基本的表演因素存在。」

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▲ （梁樂欣 攝）

戴穎想投芯駖

談到心水參賽者時，Wing坦言：「很想投芯駖，希望她可以創造了一個奇跡，但我也在想自己應否投票。好像需要投出我神勝的一票，但卻很糾結，20位都是認識的，每位也會想她勝出，先想一想，幸好這個投票機制可隨時更改。」

決賽將於聖誕節當晚舉行，Wing表示：「我並不緊張決賽，緊張的是她們，我緊張的是女團誕生的一天，亦很快會出現。決賽時會抱着一個想看她們畢業作的心態，以一個表現來看，估計她們也不會再當這是一個比賽，她們真的想做好一個屬於自己的Solo，將這數個月學成的在表演上呈現出來。」

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想女團人數10人內

女團名稱及人數一直都為網民最關注的事，阿Wing謂：「我很想女團成員人數為10人內，實質有多少個則是不停地更改。決賽後，我們便會開會，可以參與會議的人全部都一定要很熟悉她們，每一集也有看，每位都了解，一定不可能不認識或只看外貌，來一個閉門會議選出最後的女團成員。」

記者：梁樂欣