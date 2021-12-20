K11 Art Foundation 及國際當代藝術雜誌ArtReview   在疫情時代下遠航「破浪」同行   

▲ K11 Art Foundation 及國際當代藝術雜誌ArtReview ，在疫情時代下舉辦「破浪」同行藝術展，在鰂魚涌返工的OL不妨瀏一下。 ( 相片來源︰K11 Art Foundation)

當下不少商場商戶都愛以藝術作包裝，K11 Art Foundation（KAF）首次與響遍藝術界的國際當代藝術雜誌ArtReview合作，由即日至2022年1月23日在K11 HACC呈獻「破浪」，去開鰂魚涌的K11 ATELIER不妨留意一下。

▲ Wolfgang Tillmans的《新世界》( 相片來源︰K11 Art Foundation)

展覽名為「破浪」，指波浪拍打海岸時的持續不懈，同時也是逆流而上、破空而出的。「破浪」試圖傳達對恢復正常生活的樂觀態度。作為對藝術的破局思維與反叛精神的一次頌揚，「破浪」尋求社區合作與共融，以及與極具啟發和挑戰的未來可能性的願景進行對話。

▲ Slime Engine的裝置藝術《Ocean》。( 相片來源︰K11 Art Foundation)

展覽匯集世界知名或新興的14位（組）藝術家的作品，包括拉里．阿奇安蓬（Larry Achiampong）、Chim↑ Pom、里彭．喬杜里（Ripon Chowdhury）與何子彥、阿德里亞諾．科斯塔（Adriano Costa），艾薩．霍克森（Eisa Jocson）、Michael Joo、雅克．雷納（Jac Leirner），毛利悠子（Yuko Mohri）與大衛．霍維茨（David Horvitz）、勞倫．普羅沃斯特（Laure Prouvost）、史萊姆引擎（Slime Engine）、沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）及鄭波，為後疫情時代發聲。

▲ 鄭波的《Grass Roots》( 相片來源︰K11 Art Foundation)

展覽將探索「討論」與「對話」作為當代藝術的基石，呈現觀察交流與社會互動在當代實踐中的重要作用。此外，本次展覽更探索了通過藝術交流和連結世界的多元方式。展覽中的作品跨越不同時間地域，運用了傳統及嶄新媒介挑戰觀眾的各種感官體驗，與觀眾進行一場互動「破浪」之旅。

▲ 鰂魚涌的K11 ATELIER內的展覽空間，時有藝文活動。 ( 相片來源︰K11 Art Foundation)

「破浪」詳情

日期︰即日至2022年1月23日

開放時間︰11am至7pm

地點︰K11 HACC 鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road 2樓

收費︰免費入場

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記者︰馮柏偉

