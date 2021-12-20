  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】國務院發表白皮書　林鄭：為香港民主發展提供歷史事實根據回顧

社會 11:27 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

立法會換屆選舉將要結束。行政長官林鄭月娥今早（20日）見傳媒時指，昨天（19日）舉行的選舉已經完成，90席的議員亦已經選出，她感謝協助是次選舉的選舉管理委員會主席馮驊及兩位委員法官的辛勤工作。

她又讚賞是次參選的候選人，指他們都是符合愛國者原則，十分努力爭取各界別的支持；另感謝近4萬名退休的公務員同事等在點票站勞心勞力。她強調在明年會與新一屆立法會促成合作，致力改善民生。

她指出，今次選舉有3個目標，包括落實愛國者治港、選務的安排要做到公平、公正等，以及深化社會大眾對是次完善選擇制度的理據及意義的重大作出肯定，惟不期望在一次的選舉就可以肯定及認同港府完善選擇制度的重要性，指有關工作需要持續進行。

另外，國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，指香港民主發展需要中央主導下依法有序，林鄭對此感到十分歡迎，指白皮書可以提供香港民主的歷史事實根據回顧，指世上沒有一套放諸於四海皆準的民主制度，亦不存在唯我獨尊的模式，強調香港的民主需要符合憲法及基本法。

她又說，自回歸以來，中央曾3次努力的推動香港民主的進程，惟其中2次卻被自稱是民主派的議員否決，直指「口說支持民主的人士，其實是拖著民主進程的後腿」。她又相信會一如以往，會有組織及別有用心的人士，包括外國政客及西方傳媒作出批評。

她提到，白皮書中指出「香港已回到一國兩制的軌道」是令她感到十分鼓舞，而香港已完善選擇制度，可以確保愛國者治港，認為香港民主進程的前途是光明，當局會按此繼續走下去。

此外，林鄭又交代去年的述職今年初以視像進行，而因現時本港的疫情穩定，今晚將會到北京述職，強調沒有其他事要做。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【立法會選舉】港島西葉劉淑儀及陳學鋒當選　葉劉淑儀得65694票
今日 06:00
【立法會選舉】港島西葉劉淑儀及陳學鋒當選　葉劉淑儀得65694票
【立法會選舉】新界東北選舉結果公布　李梓敬及陳克勤當選
今日 07:09
【立法會選舉】新界東北選舉結果公布　李梓敬及陳克勤當選
【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告　包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等
今日 10:51
【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告　包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等

你可能感興趣

【立法會選舉】港島西葉劉淑儀及陳學鋒當選　葉劉淑儀得65694票
今日 06:00
【立法會選舉】港島西葉劉淑儀及陳學鋒當選　葉劉淑儀得65694票
【立法會選舉】新界東北選舉結果公布　李梓敬及陳克勤當選
今日 07:09
【立法會選舉】新界東北選舉結果公布　李梓敬及陳克勤當選
【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告　包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等
今日 10:51
【強制檢測】13個指明地方納入強檢公告　包括朗豪坊4樓美食廣場及大埔墟熟食中心等
歷史科 大眾 新冠肺炎 一國兩制 疫情 新冠肺炎疫情 健康碼 馮驊 選舉管理委員會 選舉

最高瀏覽

【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠