【立法會選舉】國務院發表白皮書　林鄭：為香港民主發展提供歷史事實根據回顧

▲ 行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

立法會換屆選舉將要結束。行政長官林鄭月娥今早（20日）見傳媒時指，昨天（19日）舉行的選舉已經完成，90席的議員亦已經選出，她感謝協助是次選舉的選舉管理委員會主席馮驊及兩位委員法官的辛勤工作。

她又讚賞是次參選的候選人，指他們都是符合愛國者原則，十分努力爭取各界別的支持；另感謝近4萬名退休的公務員同事等在點票站勞心勞力。她強調在明年會與新一屆立法會促成合作，致力改善民生。

她指出，今次選舉有3個目標，包括落實愛國者治港、選務的安排要做到公平、公正等，以及深化社會大眾對是次完善選擇制度的理據及意義的重大作出肯定，惟不期望在一次的選舉就可以肯定及認同港府完善選擇制度的重要性，指有關工作需要持續進行。

另外，國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，指香港民主發展需要中央主導下依法有序，林鄭對此感到十分歡迎，指白皮書可以提供香港民主的歷史事實根據回顧，指世上沒有一套放諸於四海皆準的民主制度，亦不存在唯我獨尊的模式，強調香港的民主需要符合憲法及基本法。

她又說，自回歸以來，中央曾3次努力的推動香港民主的進程，惟其中2次卻被自稱是民主派的議員否決，直指「口說支持民主的人士，其實是拖著民主進程的後腿」。她又相信會一如以往，會有組織及別有用心的人士，包括外國政客及西方傳媒作出批評。

她提到，白皮書中指出「香港已回到一國兩制的軌道」是令她感到十分鼓舞，而香港已完善選擇制度，可以確保愛國者治港，認為香港民主進程的前途是光明，當局會按此繼續走下去。

此外，林鄭又交代去年的述職今年初以視像進行，而因現時本港的疫情穩定，今晚將會到北京述職，強調沒有其他事要做。

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責任編輯：郭詩詩