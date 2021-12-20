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【怪獸家長】報考名幼稚園獲邀面試　自私港媽堅持帶發燒兒子出席

教育 12:15 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有港媽不顧兒子生病仍帶他出席名幼稚園的面試，被網民炮轟自私。

小朋友生病應留在家中休息避免外出，以免加重病情或傳染他人。一名港媽為了兒子能入讀心儀的名幼稚園，竟然不理兒子發燒堅持出席面試。其後港媽炫耀即使兒子當日表現不佳仍獲該幼稚園取錄，行為被網民炮轟自私。

港媽帶發燒兒子面試

最近一名網民向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿並附上一張對話截圖，指內容從一個名幼稚園通訊群組傳出。對話內容講述一名港媽於上月27日，帶著發燒的兒子出席一間名幼稚園的面試，港媽當日表示：

今日我仔發住燒咁去，佢冇發癲我已經覺得好好，肯答吓問題，雖然有啲答唔啱。

最新影片：

網民質疑作虛假陳述

投稿的網民表示，該幼稚園是以小組形式進行面試，學校要求考生面試前需填寫外遊紀錄及健康申報表，確認並無發燒或感冒等徵狀，而且需要家長簽名作實，故質疑該名港媽作虛假陳述。

既然個家長都知個小朋友有發燒，咁份嘢點填呢？仲要理直氣壯喺group唱通街，其實名幼嘅家長係咩質素？

其後，該名港媽在群組分享兒子獲幼稚園取錄，為此感到十分高興，

我真係估唔到因為佢發燒都竟然有Offer，阿媽我真係可以安心食早餐。

網民：為入名幼可以去到幾盡？

投稿的網民指明白每個為子女報考名幼稚園的家長，也希望自己的小朋友獲得心儀學校取錄，但現時疫情仍未完結，遂怒斥該名港媽「小朋友發緊燒都照去面試？究竟啲家長為入名幼可以去到幾盡？」

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帖文一出引來網民留言炮轟該名港媽自私，「依家發燒都照返學㗎！好似好平常咁！啲家長仲要覺得係應該架！」、「小朋友真係高危好多」、「我覺得佢想炫耀多啲，發住燒都咁好表現」。另外有人建議知情的家長應向學校舉報。

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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