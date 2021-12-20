【寵物行山】豹貓主子夥貓奴走遍熱門遠足山野　寵物主人帶貓出行首要建立信任

▲ 帶貓行山要注意甚麼？寵物主人Nicky話你知。

對忠心的貓奴來說，每天在家與牠玩耍是必然的事情，因為大家都懂得貓是帶不得上街的，但Nicky的豹貓來得與眾不同，它和Nicky經常傲遊，翻過一個又一個的山嶺，既威風又令不少貓奴羨慕，究竟Nicky如何能夠做到？

和家貓不同，Nicky的貓有著漂亮而清晰的虎紋，對貓品種有認識的朋友，都懂得牠是豹貓。一直以來豹貓給人的印象總是野性難馴，體形比家貓來得健壯，這一點Nicky首先要為豹貓的過去來個澄清。

▲ 和不少喜歡遠足的人士一樣，Nicky的豹貓都去過大東山。（圖片由受訪者提供）

「一提起豹貓，不少人對牠有著很多誤解，例如覺得牠們性格兇惡，但這些已是十多年前的事，現在大家家裏所飼養豹貓都已經和孟加拉貓混種，而且來到第五代，雄性的體形大了少許，雌性體形和家貓差不多，基本上不須要特別帶牠們去『放電』，而且很適合有小朋友的家庭飼養。我家的一隻囡囡（雌貓）更像狗仔般喜歡嗲人，喜歡主動和我玩耍。」Nicky說。

的確，作為一位稱職的貓奴，Nicky對飼養貓隻可說是經驗豐富，小時候已經飼養家貓、英國短毛、對他來說絕無難度。因為眼見朋友飼養的豹貓皮毛層次分明漂亮，結果於2014年開始正式踏入豹貓國度，今天他的家中已經有6隻豹貓（其中5隻剛剛出生還未到滿月），非常熱鬧。

最重要的愛心和時間

Nicky笑言飼養豹貓和其他貓狗並沒有太大分別，吃的是普通貓糧，付出的仍是每一位飼養寵物的主人必須具備的愛心和時間。他說：

要飼養好一隻動物，並不是每天只給牠吃東西那麼簡單，最重要的是擁有愛心和付出充足的時間來陪伴牠玩耍，待得到牠們的信任後，豹貓會真的和你作出互動，我相信所有寵物都會喜歡主人這樣對待牠們。

而筆者更相信，Nicky家中數隻的豹貓對他更是義無反顧地信任他，原因是他先後帶家中3隻的豹貓上街。

▲ 從事零售業的Nicky，與家中的豹貓走過不少遠足聖地。（圖片由受訪者提供）

從小訓練

對於帶貓上街，Nicky不諱言不是一朝一夕就可以做到的事，畢竟貓奴們都知道主子的生活空間極其量就只在家中，踏出「勢力」範圍會令到牠們驚慌失措。對於帶豹貓上街，Nicky自有一番心得。

他表示，每隻豹貓都有自己獨特的性格，並不是每隻都可以帶上街，而且都必須從小開始訓練。就以我家中的囡囡為例子，從牠還是小貓時就開始訓練。

「最初要在家中為牠戴上貓繩，要待牠習慣後，才嘗試帶牠在家門前徘徊，看看牠有沒有驚惶失措的反應，如果情況良好，再進一步帶牠去公園。不過有一點要注意的是，因為幼貓身體抵抗力差，帶牠上街，之前一定要完成了3次防疫注射，如果還未打針，我甚至不會放牠落地。」

他補充：「與此同時，要留意放貓時，牠會否有悠然自得地在街外『去廁所』，如果牠們最終都沒法做到（代表緊張），我不會帶牠去太遠的地方，可能在家附近公司閒逛一兩小時就回家，更遑論與牠遠足。」

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與主子遠足

今天Nicky的3歲囡囡剛剛誕下5隻小豹貓，但原來牠還未當母親時，Nicky就最喜歡帶牠catwalk山步行，踏足過不少行山人士熱門的遠足聖地，例如大東山、東霸和西貢的蠄蟝石等。在Nicky的instagram裏更見牠將繩子解開，好不大膽呢﹗有這大膽舉動，還不是因為他與囡囡有著足夠的信任。他說：

在野外將貓繩解開，誠然，並不是經常做，說到底還要看看自己寵物的性格與四周環境而定。首先帶牠行山，當然並不只有我倆，與朋友結伴同行，遇事可有照應。其次重要的是囡囡對我很是信任，遇上周遭環境有變化，牠會回頭望我，只要我略作俯身，牠就會自然地攀上我的肩膊上。

單從這一點的信任，就可以看到Nicky和囡囡有著深厚的感情和信任，誰說貓的性格總是獨來獨往？帶貓上街再不是沒可能的事。

記者：何偉雄