【王力宏離婚】黃心穎從小仰慕王力宏　自稱「集郵穎」興奮稱Leehom為老公

▲ 黃心穎從小視王力宏為偶像。

王力宏日前宣布和結婚8年的李靚蕾離婚後，前妻李靚蕾踢爆王力宏愛約炮、召妓，事件成華人娛樂圈熱爆的新聞，當中王力宏的粉絲紛紛表示驚訝，部份粉絲表示支持偶像、部份表示感失望。其實原來，黃心穎也是王力宏的忠粉。

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在2018年，王力宏在澳門開騷，當時黃心穎專程到澳門睇騷追星兼到後台見偶像「集郵」。從小已仰慕王力宏的心穎並興奮把合照放上社交平台，更戲稱對方為「老公」寫道：

I started with 《不可能錯過你》。。。等咗19年的合照😭😭 #好難形容呢刻有幾開心 #唔經唔覺原來鍾意左咁耐 #thankyoumyfriends #哈哈哈曾經對佢有無限嘅幻想 🤣 #我第一個老公呀 😛

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自稱「集郵穎」

其實曾表示本身喜歡唱歌的黃心穎，常去睇演唱會取經，並在完騷後到後台與歌手合照，在其IG便有與劉德華、張學友、郭富城、王力宏、林俊傑、崔始源、鄭伊健等合照，當中「集郵」對象還包括許志安，她本人也曾開玩笑自稱「集郵穎」。

不過，在2019年4月，許志安和黃心穎在的士親熱的片段被公開，爆出「安人事件」，許志安和黃心穎形象盡毀。事後，鄭秀文大方原諒丈夫許志安。至於本來受大台力捧的黃心穎被放入雪櫃，至今仍然復出無期。