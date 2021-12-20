【借種生子】同事夫婦求子3年失敗　港男自稱似吳彥祖被問借種生仔

▲ 一對夫婦求子3年失敗，問同事借種生子。

不是所有夫婦的求子路都順利，近日一名港男在「香港討論區」發文，指一對夫妻檔同事求子3年但失敗，醫生檢查後發現是男方精蟲數量太少。樓主指同事看中他「高大靚仔、學歷又高」，故向他借種生子，稱事成後付10萬元酬金，他猶豫應否答應。

事成將獲10萬酬金

樓主在文中指出，同事夫婦一直想生育，但努力了3、4年也失敗，未能懷孕，找醫生檢查時發現問題源自男方精蟲數量太少。樓主自稱有六尺高、擁碩士學歷、貌似吳彥祖，指同事見他「生得高大靚仔、學歷又高」，某晚放工時約他吃飯，提出借種生子的要求，稱事成後將付10萬酬金。

同事又指將來兒子會認他做「契爺」，過年會帶他來拜年。樓主為此感苦惱，猶豫應否答應。

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網民建議詢問醫生意見

帖文引來網民討論，有網民認為應先詢問醫生意見，「都係叫佢哋睇醫生，多休息多做運動啦！你唔好借，借咗，你日後又點同你另一半講？」、「精子數量少都可以做試管」、「你有冇問點接收你啲種？」。

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責任編輯：王明芳