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【澳門天氣】氣象局料今晚改掛三號風球機會中等至較高　「雷伊」明在當地約200公里內掠過

社會 11:52 2021/12/20

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氣象局料今晚改掛三號風球中等至較高，「雷伊」明在當地約200公里內掠過

 澳門現正懸掛一號風球。當地氣象局今日（20日）預計，今晚改掛三號風球的可能性中等至較高，而21日凌晨至早上改掛八號風球的可能性較低。
 
澳門氣象局表示，「雷伊」已減弱為強烈熱帶風暴，並逐漸轉向東北方向移動，預料明日將在澳門以南約200公里內掠過。與「雷伊」相關的雨帶會在20日至21日期間影響澳門，雨勢較為頻密及持續時間較長。雖然「雷伊」強度會有所減弱，但由於距離較接近澳門，風力將會增強，間中達6級及有陣風，當局將於晚間考慮是否需要改發三號風球，請市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。

此外，由於正值天文大潮，在疊加風暴潮影響下，今晚內港一帶會出現水浸，藍色風暴潮已經發出，預測水浸高度為0.5米以下，澳門氣象局呼籲市民做好預防水浸措施。

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記者：陳麗娜

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