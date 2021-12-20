【愛國者治港】國新辦發表白皮書闡述中央對港立場　要求堅決貫徹落實愛國者治港原則

▲ 國新辦今發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書（資料圖片）

國新辦今發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，回顧香港特區民主的產生和發展歷程，並進一步闡明中央政府對香港發展的原則立場。強調確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。須按照「一國兩制」方針和基本法，切合香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，探索具有香港特色的民主發展道路。

港澳辦發聲明指，白皮書有助人們更加全面準確地評價此次立法會選舉，更加全面準確地理解香港新選舉制度的先進性、優越性，更加全面準確地認識香港建設符合自身實際情況的民主制度的重要性和必然性，對進一步凝聚香港民主發展共識、開創香港良政善治新局、推進「一國兩制」實踐行穩致遠具有重大而深遠的意義。又稱，世界上沒有放之四海而皆準的民主標準，也不存在統一的民主模式。只有符合自身實際、能夠解決自身問題的民主才是好民主。

白皮書指出，香港在英國殖民統治之下沒有民主可言。中國政府對香港恢復行使主權，實行「一國兩制」方針，創建了香港特區的民主制度，並在實踐中支持其不斷發展完善。形容「中國共產黨和中國政府建立發展香港民主的決心、誠意以及付出的巨大努力一以貫之，有目共睹。」

白皮書批評，反中亂港勢力及其背後的外部敵對勢力是阻礙香港特別行政區民主向前發展的罪魁禍首。強調港區國安法、完善香港選舉制度等一系列舉措，是推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，及推動香港民主發展重新回到正確軌道。

白皮書續指出，「一國兩制」為香港民主發展提供了根本保障。確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續推動香港民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則。必須按照「一國兩制」方針和基本法，切合香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，探索具有香港特色的民主發展道路。

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