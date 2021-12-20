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【新冠肺炎】初確輸入個案三度訪馬會沙田會所　曾訪凱旋廳及銀袋咖啡室人士須強檢

社會 12:03 2021/12/20

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涉及初步確診輸入個案，患者曾於12月15日曾訪沙田會所銀袋咖啡室。（照片擷自馬會網頁）

本港昨日錄2宗潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括馬會沙田會所二樓銀袋咖啡室等地方。詳情請見【下一頁

賽馬會回覆稱，留意到港府昨晚強制檢測公告，涉及初步確診輸入個案，患者曾於12月有三個晚上曾訪沙田會所凱旋廳 (12月2日及13日)及銀袋咖啡室(12月15日)。馬會提醒，12月2日及13日下午6時至11時，曾訪凱旋廳的人士，及於12月15日下午8時至10時曾到訪銀袋咖啡室的人士，須於12月21日或之前接受病毒檢測。

發言人強調，為一直實施一系列嚴格的公共衞生措施，須按政府規定接受病毒檢測的有關會員及其賓客，須持有陰性檢測結果方能獲准進入會所範圍；而到訪會所的顧客，入場前必須用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供聯絡資料，及接受體溫檢查；進場後須佩戴口罩。

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責任編輯：陳正怡

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