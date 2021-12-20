【立法會選舉】林鄭指完成第23條立法是港府責任　期望明年6月前提出討論　

▲ 行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

立法會換屆選舉結束，新一屆立法會90個議席全部產生。行政長官林鄭月娥今日（20日）會見傳媒時表示，明年會與新一屆立法會促成合作，致力改善民生。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥在會上被問到基本法23條立法問題，她表示，維護國家安全進行本地立法的是基本法23條的要求，也是特區政府在憲制下的責任，港府在過去20多年沒有促成，而現時已有《香港國安法》為其處理了部分問題，但其只針對4類危害國家安全的問題，故此需繼續努力做好這件事。

她表示，保安局局長已在內部進行部分研究分析，包括在2003年當時的建議作為基礎，惟因經過了20多年，有關建議已有了很多的變化，其中在科技上，現時很多網絡問題都可以危害到國家安全，故往後23條的立法不可以沿用2003年的建議。



另外，她指出，因應本港已有《香港國安法》的部分的案例，已得知道其法律的要求是甚麼；另需要考慮香港整體的情況，但強調要把握時間去做，期望本屆政府完結前，即明年6月前能夠提出一個討論，但由於新一屆立法會明年一月一日才上任，要在半年內完成整個立法程序及通過應是不可能。

林鄭今晚將到北京述職，她又提到是次述職是任期的最後一次，過往都是交代香港過去一年的情況，因應是次本港疫情的問題，將會與中央反映港人非常期盼可以盡早通關，以及未來的工作，包括北部都會區的工作。

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責任編輯：郭詩詩