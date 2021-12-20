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【追討佣金】恆大項目再涉拖欠佣金　利嘉閣中原入稟追共逾2473萬

社會 12:05 2021/12/20

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恆大早前推售屯門新盤恆大‧珺瓏灣。（經濟日報資料圖片）

恆大早前推售屯門新盤恆大‧珺瓏灣，負責項目的發展商卻先後遭地產代理入稟追討佣金。利嘉閣及中原地產日前亦分別入稟高等法院，向發展商追討共逾2,473萬元佣金。

原告利嘉閣地產有限公司；答辯人福彩發展有限公司。原告於入稟狀中指，雙方於2019年10月簽訂協議，原告將成為答辯人的代理，以推銷恆大‧珺瓏灣的住宅單位。

於2019年10月至2021年7月期間，原告成功為答辯人促成74個單位的交易，按照協議，原告可獲約1,713萬元佣金，但答辯人卻只支付了136萬元，尚欠逾1,548萬元。

而原告亦另外為答辯人促成了22個未完成的單位交易，理應獲約115萬元佣金，答辯人卻只支付了當中43.7萬元，尚欠71.8萬元。原告因此入稟高院，向答辯人追討共逾1,620萬元佣金。

而另一原告中原地產代理有限公司則於2019年10月至2021年7月期間，成功售出29個單位，理應可獲逾794萬元佣金，唯答辯人只支付其中55.8萬元，而原告亦就未完成交易的37個單位，向答辯人追討逾114萬元佣金，原告因此入稟向答辯人追討共853萬元佣金。

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記者：楊詠渝

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