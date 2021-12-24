【若善健談】冬至快約

冬至是中國人的傳統節日，這一天是陰消陽長的轉捩點，代表黑夜逐短、白天漸長。一直以來，太陽的變化對生活作息有著緊密的關係，古人便細心觀察每年日照長短均有固定週期，日影最長的那一天便是冬至，後來把當天視為迎接陽氣的日子，並且定為「一年之始」，也因此有「冬至大如年」的說法。



培養細心觀察的態度往往有意想不到的結果，尤其看似微不足道的事情，例如普羅大眾往往忽視藥物包裝的資訊或細閱説明書的內容，充份的了解可以減少誤服或藥物相冲的機會。根據現行法例，除對藥品製作、成分及功效等均有嚴格的管制外，包裝及說明書亦有高規格的要求。作為藥物製作過程中的最後一環，包裝的功能包含提供藥品獨特性、保護、識別資訊、符合規範的儲存、劑量的控制以及病患使用的便利性，依照不同劑型提供相對應的包裝方式。現時，原廠正藥所提供的服務質素是水貨藥品不可能做到的，例如暉致所提供的藥品或營養補充劑，除品質獲得肯定外，在港亦提供熱線電話查詢服務，縱使身處外地亦可透過網上或電話向當地暉致公司查詢，並有專人講解，另外，某些藥品（例如處方藥 - 偉哥）的包裝更加附有獨特防偽標籤，只需簡單的查核，便可得知藥品真偽。購買藥物不應單靠「快」字，患者有責任耐心細閱包裝說明書內容，遇上疑問應諮詢專業醫護人員意見，亦可直接向原廠正貨生產商尋求協助。選購藥物也不應單以價錢高低作為考慮，應以質素、穩定性、功效、口碑及售後服務等列為優先選擇的原因，網上購買水貨藥物不單止觸犯法例，欠缺安全性及難以追究，運送過程及不適當儲存埋伏極高風險，完全没有保障，身體變「弱」的機會大增。



冬至是春節的前奏和序幕，象徵太陽依時赴會，光輝再現，這是一個循環、也是一個契約。藉此祝願全港市民冬至快樂，團團圓圓、長伴健康。

秋葵

（內容由暉致全力支持）