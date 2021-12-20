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【立法會選舉】楊潤雄向勝選議員致賀　冀與教育界於議會內外加強溝通合作

社會 12:26 2021/12/20

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朱國強（左二）於教育界功能界別當選。（林宇翔攝）

立法會換屆選舉結果出爐，其中教育界功能界別由教聯會副主席朱國強當選。教育局局長楊潤雄今早（20日）祝賀他勝出，希望教育界可與政府團結一致，攜手推進優質教育發展。

今屆立法會教育界功能界別共有5位參選人，朱國強得票10,641張，以明顯優勢勝出。楊潤雄指屬實至名歸，向他致以熱烈祝賀，又說其餘參選者亦全力以赴，展現出對教育的承擔，向他們表達由衷謝意。

一文看清功能界別選舉結果，張華峰、鍾國斌爭取連任失敗，詳情即看：【下一頁】

楊潤雄說，選戰過後，衷心希望教育界與政府團結一致，實踐良政善治，在議會內外加強溝通和合作，共同應對挑戰，攜手推進優質教育發展，為社會的未來和莘莘學子謀福祉。朱國強則於社交平台發布圖片，寫有多謝支持，又指將繼續發揮正向思維，凝聚業界齊心向前。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：黃悅晴
 

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