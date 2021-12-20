【死因研訊】涉殺妻兒韓商還押期間亡　死因庭陪審團退庭商議

▲ 涉殺妻兒韓商還押期間亡，死因庭陪審團退庭商議。（資料圖片）

4旬韓籍商人涉於3年前於香港麗思卡爾頓酒店殺死妻兒後被捕，隨後死者於荔枝角收押所被發現其頸部及雙手被繩索纏着及失去脈搏，送院後證實死亡，死因裁判庭日前展開研訊。死因裁判官周慧珠今（20日）引導3男2女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自殺或死因存疑。裁判官完成引導後，陪審團正退庭商議。

韓籍死者Kim Minho於2018年1月14日，在香港麗思卡爾頓酒店內涉殺其妻兒被捕，被警方落案起訴兩項謀殺罪後還柙，同年4月16日在荔枝角收押所內離世，終年43歲。

死因裁判官周慧珠引導陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自殺或死因存疑。裁判官指就裁定為死於自殺，過往陪審團需以毫無合理疑點的標準作考慮。惟過往英國有案例則顯示，由於現時自殺已非刑事罪行，因此陪審團可採用較低的標準，即以相對可能性作考慮。

死因裁判官續指，現時社會越來越多人自殺，因此家屬較容易接受親人死於自殺。在考慮上述因素下，陪審團可採用相當可能性作考慮。若陪審團不接納死者撕爛床單，並綁在自己頸部及手腕上自殺，則可裁定為死因存疑。

綜合早前證供，死者囚友、甲級囚犯許金山指，死者因其父未有探訪而感到極度失望，情緒經歷重大變化，已失去信心並出現口吃，死者及後或曾勒自己頸部，及用筆插自己，又將自己的物品全數送予囚友。

負責檢查有關謀殺案的高級督察謝綺琳（音譯）稱死者曾於案發前2日獨自到日本城購買兇刀。死者事前於手機瀏覽有關熟睡時間、嚴重失血過多致死及用刀刺傷頸部等內容。

懲教署高級主管王沛華稱，死者被押解至小欖精神治療中心時情緒低落，被問及傷勢及有否自殺念頭時，均不予回答。

二級懲教助理林南鴻指，在4月16日作開倉程序時，發現死者側身躺在床上，並以床單蓋過身體及頸部，在叫喚下未有回應。時任明愛醫院急症室醫生黃彥淇稱，死者當日約8點被進到急症室，從死者身體僵硬程度，估計已死去3至4小時。

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記者：梁錦麟