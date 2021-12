【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏

▲ 細閱Yumi剖白文驚現出軌線索,與何猷君相戀期間挑逗王力宏。

王力宏與李靚蕾離婚一事,掀出男方曾搭上女子組合By2成員Yumi(孫雨)的過往,女方強調自己跟王力宏曾認真交往,但被李靚蕾放出證據反駁,又指2015年、二人婚後Yumi仍在「挑逗」王力宏,網民重整時間線,發現當時Yumi正與賭王兒子何猷君相戀,已是兩孩之父的何猷君突然「天降綠帽」,暫時未有就事件回應。

王力宏承認與李靚蕾結束8年婚姻後,馬上爆出他曾經出軌組合By2成員Yumi,亦因為他馬上現身澄清否認,令李靚蕾不滿王力宏只顧維護自己形象但未有為妻兒辯護感不滿,於是發放4000多字毀滅性長文爆料,令事件牽扯更多相關人物進內。

牽涉何猷君

最近一涉入事件者則是已故賭王何鴻燊兒子何猷君(Mario),於2014年何猷君被拍到與Yumi約會而公開戀情。

二人不時在網上放閃傳情,其中一張戴著情侶帽的合照,何猷君的帽子寫上:「Always loyal to Yumi(永遠對Yumi忠誠)」,而Yumi的帽子則寫著:「Always love Mario(永遠愛何猷君)」。不過二人戀情維持僅一年多,於2015年12月宣告分手。

翻開近日爆料重整出來的時間線,發現Yumi與何猷啟交往期間情挑王力宏。

Yumi日前發文表示,自己與王力宏曾認真交往,並於2013年分手,同年王力宏宣布與李靚蕾結婚,此後已刪掉對方微信並切斷聯絡。

李靚蕾隨即貼出「鐵證」,於2015年的8月份,Yumi曾以Whatsapp聯絡王力宏,並換上半裸的頭像意圖挑逗對方:「Hi there. How are you doing?」

貼與王力宏親密合照

另外,網民翻出Yumi在2015年曾經貼出跟王力宏的親密合照,她在澄清文中解釋:「將2013年的1月舊照在2015年突然po出,是因為我當時與男友爭吵,一時腦熱幼稚地想要氣他。」回想當時Yumi想要氣的男友相信就是何猷君本人。

當時何猷君與Yumi分手後,極速搭上新加坡百億千金女Kimmy Lim,Yumi以受害者姿態指摘對方出軌,在社交網站透露自己哭到沒胃口吃飯、暴瘦,還推出新歌《你騙我》:「感謝你的背叛。」

但亦有另一說法指何猷君當時受不了Yumi出軌才分手,而當年何猷君的母親四太梁安琪一直不看好兒子的這段戀情,被傳媒追訪有關結婚傳聞時馬上回應:「甚麼結不結婚?別嚇我,他現在先好好讀書。」

