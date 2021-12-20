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【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對

娛樂 12:59 2021/12/20

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李靚蕾再以長文駁斥王力宏聲明，直言對方想轉移視線，並把自己塑造成受害人，甚至企圖激發別人同情人，最後令被指控的人感覺身心疲倦，不再爭辯，這樣王力宏就會脫身。

時隔不久，王力宏今日（12月20日）再次發表聲明，表明會「承擔起所有的責任」，又指「靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。」

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客廳可容納百人

王力宏所提到的房子，是指位於台北的豪宅「吾疆」，王力宏於2017年以4億台幣（約1.2億港元）以無貸款現金購入的，面積約9000呎，並聲言客廳大到足以容納百人。

王力宏的Facebook曾經貼過「吾疆」開聖誕派對的照片，當時有黑人陳建洲及吳建豪。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

要求李靚蕾道歉

李靚蕾及王力宏在離婚後，曾爭奪過「吾疆」的業權。李靚蕾貼出王力宏傳來的訊息，「Give you the 無疆 condo」，前提是李靚蕾必須向社會大眾道歉，承認指控毫無根據，而且要李靚蕾承認自己神智不清兼向王力宏道歉，豪宅「吾疆」就送給她。

據台灣傳媒報道，王力宏於15年租住豪宅「吾疆」，直到17年以4億台幣現金買下12樓，但產權並非太太李靚蕾，而屬公司「宏聲文化」。

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王力宏 娛樂人物職業 兩性關係

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