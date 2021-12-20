【G風暴】男神古天樂細心照顧拍檔　古仔為劉浩龍黏膠布超窩心

▲ 古天樂主演的《G風暴》於今年12月31日上映。

由古天樂（古仔）主演的反貪風暴系列橫跨七年，12月31日上映的《G風暴》將是整個系列最終章。貫穿5集的反貪核心人物、飾演廉政公署高級調查主任的古天樂，在最後一集不但瞓身演出做好演員角色，還全方位投入先後在劇本、拍攝、演員演繹上幫忙。

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古仔全方位參與

古仔在今集參與度大大提升，親力親為參與製作，不時與導演、編劇、演員商討劇本，就算沒有他的戲份亦一樣到現場協調、其中一場文化中心大型槍戰劇組出動過百臨時演員，古仔除了瞓身演出連槍掃射外，同時與攝影師討論機位，務求每個鏡頭都做到最好。

還有一場大馬影帝Rosyam Nor追殺宣萱的場口，古仔更是親自與演員排戲，相當認真，對於今次全方位投入。

古仔說：「其實一部電影可以拍到這麼多集並不容易，看著電影由第1集開始，到第2、3、4集票房一直上升，同導演林德祿合作幾集後覺得我們整個團隊都好似一家人，加上今次是我們反貪風暴系列最後一集，案情比以往複雜，而且想涉及的層面更大、動作更多，所以今次想大家一齊去參與，我不只是演員，希望一齊幫手去做好這件事。」

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Chilam+宣萱讚古仔

Chilam與古仔識於微時，對於今次合作，Chilam說：「每一次和古仔合作都會有不同感覺，因為大家都是一齊成長，今次他參與的部份就更加多，知道他故事上也有份參與，很緊張，見到他又很認真，好佩服他的態度！」

宣萱則表示：「我自己本身拍電視劇居多，很少拍電影，但古仔會提醒我演戲反應不用太大，因為自己有時習慣電視劇會誇大一點點去演，但戲院銀幕畫面很大的，好多謝他。」

▲ （發相）

窩心舉動

而其他演員也一樣投入，好像一場於天象廳大爆炸的場口，飾演G4保護宣萱的陳庭欣（Toby）更是瞓身撻地被飛炸至半空，敬業的Toby多次撻地及被威也吊起也沒有怨言，完成後只說：「無事！係吸到個氣！」而Chilam、宣萱、則要趴地走避，期間劉浩龍（師兄）不慎擦損手，在場的古仔即親手為師兄黏膠布外，就連身旁的Chilam、宣萱都一樣照顧到，逐一為兩人親手黏膠布避免擦損，令一眾演員都感到非常窩心。

另外，《G風暴》作為系列最終章，投資方東方影業特意邀請主要演員古仔、Chilam、宣萱、陳靜、張繼聰、謝天華、夏嫣、栢天男及張建聲群星大合唱《講不出再見》作為電影片尾曲，並邀得伍樂城擔任音樂監製重新編曲。