  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【G風暴】男神古天樂細心照顧拍檔　古仔為劉浩龍黏膠布超窩心

娛樂 13:10 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

古天樂主演的《G風暴》於今年12月31日上映。

由古天樂（古仔）主演的反貪風暴系列橫跨七年，12月31日上映的《G風暴》將是整個系列最終章。貫穿5集的反貪核心人物、飾演廉政公署高級調查主任的古天樂，在最後一集不但瞓身演出做好演員角色，還全方位投入先後在劇本、拍攝、演員演繹上幫忙。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

古仔全方位參與

古仔在今集參與度大大提升，親力親為參與製作，不時與導演、編劇、演員商討劇本，就算沒有他的戲份亦一樣到現場協調、其中一場文化中心大型槍戰劇組出動過百臨時演員，古仔除了瞓身演出連槍掃射外，同時與攝影師討論機位，務求每個鏡頭都做到最好。

還有一場大馬影帝Rosyam Nor追殺宣萱的場口，古仔更是親自與演員排戲，相當認真，對於今次全方位投入。

古仔說：「其實一部電影可以拍到這麼多集並不容易，看著電影由第1集開始，到第2、3、4集票房一直上升，同導演林德祿合作幾集後覺得我們整個團隊都好似一家人，加上今次是我們反貪風暴系列最後一集，案情比以往複雜，而且想涉及的層面更大、動作更多，所以今次想大家一齊去參與，我不只是演員，希望一齊幫手去做好這件事。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Chilam+宣萱讚古仔

Chilam與古仔識於微時，對於今次合作，Chilam說：「每一次和古仔合作都會有不同感覺，因為大家都是一齊成長，今次他參與的部份就更加多，知道他故事上也有份參與，很緊張，見到他又很認真，好佩服他的態度！」

宣萱則表示：「我自己本身拍電視劇居多，很少拍電影，但古仔會提醒我演戲反應不用太大，因為自己有時習慣電視劇會誇大一點點去演，但戲院銀幕畫面很大的，好多謝他。」

（發相）

窩心舉動

而其他演員也一樣投入，好像一場於天象廳大爆炸的場口，飾演G4保護宣萱的陳庭欣（Toby）更是瞓身撻地被飛炸至半空，敬業的Toby多次撻地及被威也吊起也沒有怨言，完成後只說：「無事！係吸到個氣！」而Chilam、宣萱、則要趴地走避，期間劉浩龍（師兄）不慎擦損手，在場的古仔即親手為師兄黏膠布外，就連身旁的Chilam、宣萱都一樣照顧到，逐一為兩人親手黏膠布避免擦損，令一眾演員都感到非常窩心。

另外，《G風暴》作為系列最終章，投資方東方影業特意邀請主要演員古仔、Chilam、宣萱、陳靜、張繼聰、謝天華、夏嫣、栢天男及張建聲群星大合唱《講不出再見》作為電影片尾曲，並邀得伍樂城擔任音樂監製重新編曲。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發　伍家謙「重操故業」當新聞主播？
15:09 2021/12/10
古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發　伍家謙「重操故業」當新聞主播？
【G風暴】宣萱+黃宗澤加盟反貪風暴系列　古天樂大騷內心戲
13:37 2021/11/15
【G風暴】宣萱+黃宗澤加盟反貪風暴系列　古天樂大騷內心戲
【G風暴】搭建1:1太空館天象廳拍攝　古天樂張智霖勇救宣萱
13:00 2021/12/02
【G風暴】搭建1:1太空館天象廳拍攝　古天樂張智霖勇救宣萱
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
14:55 2021/12/06
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準

你可能感興趣

古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發　伍家謙「重操故業」當新聞主播？
15:09 2021/12/10
古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發　伍家謙「重操故業」當新聞主播？
【G風暴】宣萱+黃宗澤加盟反貪風暴系列　古天樂大騷內心戲
13:37 2021/11/15
【G風暴】宣萱+黃宗澤加盟反貪風暴系列　古天樂大騷內心戲
【G風暴】搭建1:1太空館天象廳拍攝　古天樂張智霖勇救宣萱
13:00 2021/12/02
【G風暴】搭建1:1太空館天象廳拍攝　古天樂張智霖勇救宣萱
電影 古天樂 導演 編劇 宣萱 張智霖 張繼聰 陳庭欣 娛樂行業

最高瀏覽

【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠