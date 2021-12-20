【聽歌耳聾】因失眠每晚戴耳機聽歌睡覺　33歲女子三個月後突然耳聾

▲ 一名女子長期戴耳機聽歌睡覺，導致突然耳聾。

不少人喜歡聽歌睡覺，武漢一名33歲女子因為經常失眠，每晚戴耳機聽歌幫助入睡，導致突然耳聾。醫生指出，戴耳機聽音樂的人士要掌握「60-60原則」，以免聽力受損。

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據內媒報道，該名33歲的樊女士因為工作壓力大，經常失眠。約3個多月前，她每晚睡覺也戴上耳機，聽著音樂入睡，失眠情況有所改善。惟最近半個幾月，她發現耳朵總是有「嗡嗡嗡」的鳴音，聽不清楚家人、同事說話，且經常頭暈頭痛，近日到武漢市第四醫院求診。

該院耳鼻咽喉科醫生表示，經音叉檢查及純音測試後，發現樊女士聽力比正常人低40分貝， 確診為突然性耳聾。經治療後，她恢復聽力。該院耳鼻咽喉科許偉民主副任醫生表示，很多人因為噪音，耳朵提前衰老。由於人的聽力嬌嫩，若長期處於高分貝噪音下，耳蝸的毛細胞很易受損，導致聽力下降。

他提醒，經常戴耳機聽音樂的人士要掌握「60-60原則」：聽音樂時音量不要超過最大音量的60%，連續聽的時間不要超過60分鐘。 若出現耳鳴、頭暈等早期聽力受損的症狀，宜及早求醫。

三類耳機聽歌貼士

耳鼻喉醫生余協祖早前接受TOPick訪問時直言，耳機的選擇也會影響聽力，而平時聽歌的音量太大易傷害耳朵：

入耳式：有效阻隔環境噪音，故可令用家減低音量

貼耳式／平頭塞：未能封閉環境噪音，對聽覺損害相對較大

頭戴式：阻隔少許環境噪音，可令用家減低音量

以蘋果耳機用家為例，余協祖醫生建議市民，可設定音量上限，如在iPhone上把音量設置在3/4，以防止自己因周遭環境雜音多，提高聲量。

要準確知道不傷耳的音量，余協祖建議，除了不要長時間聆聽音樂以外，最理想的音量是市民先在寧靜環境下調較舒適的音量，即約60至70分貝。外出時，宜保持同樣音量，不要被環境雜音影響。

90分貝以上，刺耳又傷耳；如果音量低，則聽多長時間都可以說是沒有上限。

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責任編輯：羅嘉欣