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【工展會】因應天文台發出一號戒備信號　廠商會公布特殊天氣下開放安排

社會 13:06 2021/12/20

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因應天文台發出一號戒備信號，廠商會公布特殊天氣下開放安排。（陳靜儀攝）

香港中華廠商聯合會表示，因應天文台於今天（20日）上午11時20分發出一號戒備信號，在銅鑼灣維多利亞公園舉行的「第55屆工展會」將如常開放予市民入場參觀，惟在以下情況，大會將有特殊安排，以確保入場市民和參展商的安全：

  • 若天文台於展會期間宣布發出三號或以上熱帶氣旋警告信號，大會將請在場人士(包括參展商及入場觀眾)儘快離開會場，工展會將暫時關閉
  • 倘若三號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時或之前除下，工展會將於信號取消兩小時後重新開放予公眾
  • 倘若三號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時後仍然生效，工展會將繼續暫時關閉，並於翌日上午11時如常開放予市民入場

廠商會呼籲，市民請留意工展會官方網頁「網上工展會」網頁，或「工展會App」，以了解活動的最新公告。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳麗娜

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