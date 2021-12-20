【王力宏離婚】李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身　自貼當年合照：還好我嫁的不是你

▲ 李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身。

王力宏離婚事件發酵多日，前妻李靚蕾聲明中直指王力宏婚前就有跟很多不同的「朋友」有約炮的習慣，甚至曾試圖跟當時16歲的小師妹當「朋友」。李靚蕾聲明中的16歲小師妹日前已現真身，更自貼當年合照，高呼：「還好我嫁的不是你」！

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靚蕾以五點再駁斥王力宏，包括請求他承認出軌及召妓的行為，其中一個論點直指王力宏從婚前就有跟很多不同的「朋友」有約炮的習慣，甚至有劈腿。李靚蕾舉例追問，2012, 13年王力宏跟李靚蕾和孫小姐同時交往，同時也約炮小模回家過夜，同期更有試圖跟當時16歲的小師妹當「朋友」。

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很多人都試圖搜尋「16歲的小師妹」的真身，而本尊亦於日前承認與王力宏相識，並曾有一段往事：

還好我嫁的不是你 記得相識那年我16歲、你22歲 你剛加盟sony，我是sony新人 那一年你得了第一座金曲獎，我超級替你開心 演唱會你會帶我到後台玩 而且你還說你要寫一首歌送給我..... 還好我們終究無緣 還好我現任老公比你好1000萬倍 而你卻將優質偶像活成了渣男人生 願你從此安好！保重了

原來這位小師妹，是昔日與王力宏同屬SONY唱片公司的張綺倫。