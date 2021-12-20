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【青春本我】炎明熹演喊戲夠入戲　網民讚Chantel民初Look：菲菲真係靚爆鏡

娛樂 13:53 2021/12/20

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由眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者參演的TVB青春劇《青春本我》，在昨晚播出第3集，而劇情重點落在炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）身上。

《青春本我》昨晚劇情講因為Gigi的父母感情出現問題、經常爭吵，由此Gigi情緒大受困擾，加上其珍而重之、由母親（陳煒飾）送贈的耳機遭同學弄壞，Gigi終極爆Seed，再加上母親狠心退出家庭群組，Gigi情緒陷入谷底。

之後Miss Wong（JW王灝兒飾）介入事件，約Gigi與母親見面；最終Gigi成熟地安撫感內疚的母親，成功解開心結。

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Chantel暗戀老師

昨晚在劇內更播出Gigi獻唱版本的《沒有你還是愛你》，再配以她失落的表情、哀怨歌聲感人，以及MV唯美的畫面，令無數網民大喊感動，Gigi的演出更喜獲大量正評：「真係睇到好想喊」、「Gigi做得幾入戲」、「Gigi坐喺衣櫃嗰幕做得好好」、「離開群組咁絕」、「Gigi仲識諗過阿媽」、「指責媽咪，Gigi有吉士」、「《沒有你還是愛你》好感人，拍得好靚」！

昨晚，另一亮點則落在暗戀徐夕（朱敏瀚飾）老師的Chantel身上。充滿少女情懷的Chantel寫了一封情信給徐Sir，可惜相關情信意外流傳到學校的秘密群組，Chantel慘遭同學取笑，大受打擊的她躲起來一個人落淚。

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Chantel令網民心痛

對於Chantel劇中的遭遇，網民大為心痛。

同時網民亦大讚Chantel的民初Look冇得輸：「果然係國民初戀」、「菲菲真係靚爆鏡」、「太cute」、「Chantel好慘，真心痛」、「傳說中的真眼淚」、「陳婷做得超好」，網民更大讚今集「好多歌聽」兼「有笑有淚」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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