【編程大賽】TOPick首屆Scratch編程大賽暨頒獎禮精彩回顧

教育界近年積極鼓勵並推動STEM教育，並將STEM教育加入課程中。為了鼓勵小學生透過學習編程訓練邏輯思維及解難能力，TOPick新聞在12月19日舉辦《首屆Scratch編程大賽暨頒獎禮》，比賽以冬奧2022為主題設計遊戲，吸引56隊參賽者踴躍參加，比賽由中華基督教會青年小學及循道會美林小學分別奪得小組組別及個人組別的冠軍。

《首屆Scratch編程大賽暨頒獎禮》由TOPick新聞主辦，凌速傳播提供場地贊助，Techbob Academy提供技術顧問及評審。比賽以「冬奧2022」為主題，參賽者首先利用編程語言「Scratch」製作小遊戲並提交作品，比賽當日在2分鐘内配合影片解釋遊戲玩法及設計理念，既考驗參賽者在編程上的邏輯思維及解難能力，也考驗表達能力。

比賽當日邀請到「星之子」陳易希先生擔任主禮嘉賓，他在致辭中指電腦語言是世界的發展趨勢，自己求學時間經常參加不同的活動及比賽，從中尋找到自己的興趣及發展方向。他以自己的經歷勉勵參賽的學生，求學除了書本上的知識，也可透過參與比賽及活動將知識學以致用。

比賽當日，56隊參賽者分為小組組別及個人組別，各展所長競逐冠亞季軍、優異獎以及其他獎項，充分展示。其中小組組別分別由中華基督教青年會小學、循理會美林小學、英皇書院同學會小學奪得冠亞季軍；個人組別冠亞季軍則由循理會美林小學、中華基督教會全完第一小學、樂善堂梁黃蕙芳紀念學校分別奪得。

評審之一Techbob Academy 聯合創辦人及行政總裁 Mr. Harry Chai，總結比賽時大讚參賽學生作品水平高，無論遊戲的玩法同背景人物設計都好出色，強調學STEAM不是去學一科或者學幾科科目，而是學習創科的思考模式同能力，當中包括跨學科應用能力、邏輯思考創意思維、解難能力等。

Harry續稱，學STEAM不要只將重點放在硬技術同知識層面，將創新能力如何配合技術同知識應用才是STEAM學習的本意。他最後鼓勵參賽者要多些參加比賽，透過比賽將平時STEAM學到的知識或培養的能力真真正正應用出來，但參與比賽不是睇重比賽輸贏，而是透過比賽去了解自己學習的進度。

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記者：鄺嫻