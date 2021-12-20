【王力宏離婚】王力宏家族三代全是高材生　疑為李靚蕾學歷造假匹配王家

▲ 王力宏被指為了面子，把李靚蕾的學歷造假以匹配王家。

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，結束8年婚姻，之後李靚蕾連日透過社交平台發文大爆王力宏的醜聞，成為中港台熱話。近日有內地消息爆出，李靚蕾的學歷疑造假，王家為了面子而幫李靚蕾包裝學歷和工作履歷，李靚蕾原就讀美國一所猶太教大學，而非首屈一指的哥倫比亞大學，畢業後亦沒有做過摩根大通。

在美國長大的王力宏是一名學霸歌王，他取得美國文理學院排名第一的威廉士學院（Williams College）學士後，再攻讀音樂名校波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）碩士。至2016年，他再獲以上兩間學校頒發榮譽博士，榮升雙博士。

父母一直希望他能成為一名醫生，惟熱愛音樂的他最終選擇忠於自己。王力宏曾說話，自己的學歷是家中最弱，哥哥王力德和大嫂都是芝加哥大學的碩士和博士，目前任職於哈佛醫院；弟弟王力凱則畢業自美國麻省理工學院（MIT）。

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王力宏的家族三代皆畢業自名牌大學，父親畢業於台大醫學系，母親於政治大學畢業，而外婆不但於清華大學經濟系畢業，更著有《會計學原理》等書籍，其他親戚也多是名校出身。

而王力宏在2003件出版的書籍《純屬意外：王力宏私密檔案書》中，首度公開談及爸爸，指王父從醫數十年，為腦科權威，更形容爸爸是「真正的男子漢」，甚有道德。王力宏指父親雖然嚴肅，卻從不打罵小孩，向來用以身作則的方式教育他們。

▲ 王力宏擁有雙博士。（IG圖片）

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疑非任職摩根大通

有傳王力宏歷任女友都因學歷問題，遭到王家反對，故李靚蕾於2013年嫁給王力宏時曾引起轟動。網民對李靚蕾起底後，得知她於2004年在美國名校普林斯頓大學就讀，專攻金融工程及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士。

被指畢業於一所猶太教大學

不過，近日有人在微博爆料指，李靚蕾的超強背景與王力宏的完美家族有關。據悉王力宏當年為了營造完美人設，重新包裝了太太的學歷，其實李靚蕾曾就讀匹澤學院（Pitzer College），其後於私立猶太教的葉史瓦大學（Yeshiva Univesity）就讀心理學系碩士學位。畢業後她則擔任舞者，並非到「摩根大通」公司任職分析師。

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其實位於紐約的葉史瓦大學在2022年QS世界大學排名252，在美國和在全世界都享有很高的學術聲譽，但與王家出身的名牌大學相比，仍不足夠，故有指王力宏為了面子，把李靚蕾送去現時QS世界大學排名19的哥倫比亞大學商學院讀碩士。

哥大校友︰李靚蕾讀社會科學

對於有人質疑李靚蕾是否真的曾讀普林斯頓大學及哥倫比亞大學，一名自稱哥倫比亞大學的校友在微博幫李靚蕾澄清，李靚蕾曾讀哥大碩士是事實，哥大內部系統可以查實，但她所讀的不是商學院，而是哥大社會科學的碩士，與網路上瘋傳「王力宏送李靚蕾去哥大補學歷」的說法不實。

該名校友又稱，他是從娛樂記者口中證實，李靚蕾是哥大商學院出身的說法，其實是由藝人經紀人放出消息的。他無奈道︰「大家不應該糾結於李靚蕾的簡歷，就算她沒有普林斯頓的本科和摩根大通的工作經歷，她確實是哥大社會科學的碩士，至於當年是誰買通告造假簡歷，大家都有自己的判斷。」

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責任編輯︰王明芳