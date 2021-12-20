【冬至菜式DIY】米芝蓮廚師教冬至惹味雞食譜 鮮沙薑焗雞20分鐘簡易菜式【內附食譜】
明日便是冬至，正所謂冬大過年，一家人會一起聚餐度佳節。傳統上，中國人過節最常吃雞，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道鮮沙薑生焗本地鮮雞，老少咸宜，是簡單易煮的應節菜。
李師傅今次示範這道菜式，是選用粉嶺農場飼養的平原雞，他說此雞的油脂分布平均，肉質結實，雞味濃郁，不論蒸或焗都很適合。李師傅說大家如用一般超市買到的原隻冰鮮雞也可以，但鮮味及肉質無疑會打了一點折扣。同時，如想更方便省卻斬雞的過程，可以不用原隻雞，用如雞柳或雞髀肉等雞件亦可以，悉隨尊便。
焗雞色澤金黃適合做節
平日大家煮雞，有時會用現成買到的沙薑粉，李師傅說雞跟沙薑的味道很合襯，絕對是最佳拍檔。不過他就會選擇以新鮮沙薑代替沙薑粉，因鮮沙薑的微帶辣，味道較香濃，可突出雞的鮮味。李師傅說鮮沙薑可以在街市買到，選購時宜選較「令身」，如皮帶黑點代表有機會已爛，應避免購買。
另外，李師傅提醒大家必須要令沙薑出味，故跟其他薑一樣，要先在砧板上拍一至兩下，才開始切粒。
至於雞的煮法，李師傅就選擇烤焗，因顏色金黃，做節最合適。而且他提議以錫紙包着雞焗，因可封住肉汁，待焗好後打開錫紙，更散發濃濃的香味。如果想蒸雞也可以，大約蒸20分鐘，李師傅自言會少了一份香味，不過雞肉同樣嫩滑，味道也很吸引。
|材料
|雞
|1隻
|沙薑
|1隻
|薑
|1隻
|鹽焗雞粉
|半茶匙
|糖
|半茶匙
|蠔油
|適量
|生粉
|適量
|乾葱
|1個
|葱
|少量
Steps
1. 先輕拍沙薑及薑，再分別切成薑粒，備用。
2. 雞先斬開一半，斬去手腳，再切成雞件。
3. 雞件跟沙薑粒、薑粒及乾葱片撈勻。
4. 再下鹽焗雞粉、蠔油、糖及生粉，拌勻。
5.把雞件放在焗盤上，鋪上葱段，包上錫紙放入焗爐，以180度焗15至20分鐘，即成。
記者：招美寶