【冬至菜式DIY】米芝蓮廚師教冬至惹味雞食譜　鮮沙薑焗雞20分鐘簡易菜式【內附食譜】

▲ 跟米芝蓮大廚學鮮沙薑焗雞，20分鐘簡易冬至菜式。

明日便是冬至，正所謂冬大過年，一家人會一起聚餐度佳節。傳統上，中國人過節最常吃雞，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道鮮沙薑生焗本地鮮雞，老少咸宜，是簡單易煮的應節菜。

李師傅今次示範這道菜式，是選用粉嶺農場飼養的平原雞，他說此雞的油脂分布平均，肉質結實，雞味濃郁，不論蒸或焗都很適合。李師傅說大家如用一般超市買到的原隻冰鮮雞也可以，但鮮味及肉質無疑會打了一點折扣。同時，如想更方便省卻斬雞的過程，可以不用原隻雞，用如雞柳或雞髀肉等雞件亦可以，悉隨尊便。

焗雞色澤金黃適合做節

平日大家煮雞，有時會用現成買到的沙薑粉，李師傅說雞跟沙薑的味道很合襯，絕對是最佳拍檔。不過他就會選擇以新鮮沙薑代替沙薑粉，因鮮沙薑的微帶辣，味道較香濃，可突出雞的鮮味。李師傅說鮮沙薑可以在街市買到，選購時宜選較「令身」，如皮帶黑點代表有機會已爛，應避免購買。

▲ 沙薑香味較濃，可以提升雞的鮮味。（招美寶攝）

另外，李師傅提醒大家必須要令沙薑出味，故跟其他薑一樣，要先在砧板上拍一至兩下，才開始切粒。

至於雞的煮法，李師傅就選擇烤焗，因顏色金黃，做節最合適。而且他提議以錫紙包着雞焗，因可封住肉汁，待焗好後打開錫紙，更散發濃濃的香味。如果想蒸雞也可以，大約蒸20分鐘，李師傅自言會少了一份香味，不過雞肉同樣嫩滑，味道也很吸引。

▲ 材料

材料 雞 1隻 沙薑 1隻 薑 1隻 鹽焗雞粉 半茶匙 糖 半茶匙 蠔油 適量 生粉 適量 乾葱 1個 葱 少量

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Steps

1. 先輕拍沙薑及薑，再分別切成薑粒，備用。

2. 雞先斬開一半，斬去手腳，再切成雞件。

3. 雞件跟沙薑粒、薑粒及乾葱片撈勻。

4. 再下鹽焗雞粉、蠔油、糖及生粉，拌勻。

5.把雞件放在焗盤上，鋪上葱段，包上錫紙放入焗爐，以180度焗15至20分鐘，即成。

記者：招美寶