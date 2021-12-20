【暗黑料理】「地獄廚神」媽媽難得下廚　女兒捧場食排骨慘致食物中毒

▲ 內地一名女子吃媽媽煮的排骨之後，出現上吐下瀉。

正所謂病從口入，煮任何食物都要小心。山東臨沂一名媽媽難得在家下廚，女兒捧場吃了一碟排骨，晚上卻出現上吐下瀉的狀況，送院後證實食物中毒，需要留院3日。

食排骨致食物中毒

綜合內媒報導，事發於本月14日，女事主在內地影音平台分享，當日放學回家後發現爸爸不在家，改由媽媽下廚。她指媽媽不愛吃肉，只進食蔬菜，自己則吃了一大碟排骨。當晚事主出現上吐下瀉，懷疑排骨肉質有問題，翌日前往求醫，醫生診斷是食物中毒，需要留院3日。

事件引來網民熱議，有網民笑言「以後一家人都不會讓她煮飯了」、「誰說家裏的東西比外面好？」、「我懷疑這媽媽是故意的，這樣這輩子都不用煮飯」；亦有網民猜測排骨不新鮮，「原材料變質了，誰煮都一樣」。

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有網民則分享類似經歷，「我媽給我和妹妹煮了過期的麵，我們食物中毒，差點死在家裏」、「我媽試過煮過期丸子，我當晚上脫下瀉直接虛脫……」、「我媽煮海鮮水餃給我吃，害我嚴重過敏，臉腫成臉盆」。

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食物安全五要點

據衞生署網站，食物中毒通常由進食受污染食物或飲用受污染食水所引致。食用受交叉污染、未徹底煮熟或在不適當的溫度貯存過久的肉類，可致嘔吐、腹瀉及腹痛。衞生署建議市民遵從「食物安全五要點」，預防由食物傳播的疾病：

選擇安全的原材料

保持雙手及用具清潔

分開生熟食物

徹底煮熟食物

把食物存放於安全溫度

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責任編輯：王明芳