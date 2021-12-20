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【熱心助人】7歲仔將$6000撕成碎紙母崩潰　熱心銀行職員花2日成功還原

親子 17:46 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

內地一名7歲男童將家中價值6000元人民幣的鈔票撕成碎紙。

內地一名婦人由於丈夫臥病在床，為了維持生計遂將家中兩隻牛賣掉，獲得萬多元。怎料其中6000元現金被7歲兒子撕成碎紙，媽媽見狀崩潰痛哭。當地銀行得悉事件後，花了兩日將300多塊的碎鈔成功還原，並全數兌換成新的鈔票，退回給該個家庭。

銀行職員逐張鈔票還原。（圖片來源：貴州關注）

逐張鈔票撕碎

綜合內媒報道，事發在貴州遵義鳳崗縣的一個家庭，由於丈夫生病需臥床休養，其妻子於是將家中兩隻牛賣掉，獲得1.25萬元人民幣（約港幣1.5萬元），並將現金分成兩份，分別放到家中的櫃子內。

現金被兒子撕成碎片。（圖片來源：貴州關注）

據報夫婦育有兩名分別9歲和7歲，均有智力障礙的孩子。日前媽媽帶了長子外出，在大概中午回家時，看到7歲兒子竟然將其中6000元人民幣（約港幣7340元）逐張撕成碎紙，遂崩潰痛哭。

最新影片：

鄰居尋求銀行協助

熱心鄰居得悉事件後，立即聯絡了當地銀行協助。銀行職員著他們將碎鈔裝成一袋，翌日拿到分行處理。分行行長憶述：

鈔票最多被撕成8份，一般都是5到6張碎片。總共大概300多張碎片。剛開始真的很難，把它處理好了以後，後面慢慢拼了一部分，稍微簡單一點。

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花兩天還原

職員分工合作，在不影響日常櫃檯運作的情況下，僅花了兩日便將所有鈔票還原，最終全額兌換成新的鈔票，還給該個家庭。

兌換殘損幣是我們銀行的工作職責。想到這個家庭的具體情況，作為地方銀行，有義務去幫助他們，解決他們的難題。哪怕加點班多花點時間，把客戶的事情解決好，我們心裡面也是非常欣慰的，因為我們做了一件有意義的事情。

最終兌換成新的鈔票還給家庭。（圖片來源：貴州關注）

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責任編輯：王明芳

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