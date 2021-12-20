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【靚太安樂窩】80後情侶儲錢10年一圓上車夢　35萬裝修舊樓變北歐風窩居

休閒消費 16:35 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

80後情侶成功上車，在預算有限情況下，和親朋好友分工合作設計及裝修工作，最終僅花35萬打造安樂窩。

只要肯花心思和耐性，「的骰」蝸居也可變成充滿個人風格的理想家居。有80後情侶於年初購入元朗區358呎私樓單位，在預算有限情況下，決定親自構思家居設計，裝修工作由家人及朋友負責，傢俬則購自宜家家居及淘寶，最終僅花35萬打造北歐風格家居。

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從事設計行業兼女屋主的Emi表示，購入36年樓齡兩房兩廳單位全因今年1月在機緣巧合下遇上賣家，加上不想再租樓，即使手上資金有限，仍決心建立自己的小天地。

唔想交租俾人，同覺得係好時機，4百幾萬買358呎好抵買。同埋近西鐵，方便返工。但budget有限，冇搵設計公司，屋企人同朋友操刀幫手做基本裝修，設計盡量自己構思。

 

 

因工作關係，Emi坦言對設計用色有一定要求。而設計靈感源於經常瀏覽多個室內設計專頁及網站，因此深知自己想打造一個以簡約風為主，並結合現代及北歐風格的安樂窩。

資料搜集由一買樓就做，都大半年。簡潔係首要條件，想感覺舒適。加上鍾意黑白灰，所以設計係現代加北歐風格。因為要跟個style去買現成傢私，就變左用好多時間周圍搵同睇，逐步添置，到依加都未買齊。

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個人風格融入智能家居

全屋以白色及冷灰色為主調，為免感覺過於冰冷，Emi選用木系傢具及暖色家品作中和，又用黑色及少量彩色飾品和植物作點綴，既簡單又有格調。另外，全屋採用智能居家及彩色智能燈條，按個人心情調節不同色溫和光暗度，如寧靜、電影及派對模式等，又可設定燈光定時開關。

Emi: 香港嘅單位根本唔容許不停買野

真正做到斷捨離其實好難，不過Emi就表示自己是「買一樣新野，就掉一樣舊野」的人，故二人雜物不多，無須大量儲物空間。因此，只有窗台櫃及廚櫃為訂造傢私，而書房則成全屋主要儲物位置。

工程詳情：

裝修時間為2個月，裝修費用：$35萬，當中包括基本裝修、傢俬訂造及安裝、淘寶用品等。

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責任編緝：張懿慧

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