【聖誕2021】《全民造星IV》大熱Marf坦言壓力大　王智騫為《i.SWIM》拍檔買聖誕禮物

▲ 《全民造星IV》大熱Marf與小鮮肉Martin。

銅鑼灣時代廣場於月前與本地藝術家和玩具設計師畢奇Pucky合作建造的Sparkling Wonderland by Pucky，連近日忙於備戰《全民造星IV》的邱彥筒（Marf），以及剛完成拍攝ViuTV劇《i.SWIM》的新晉小鮮肉王智騫（Martin）慕名而至，與畢奇聖誕精靈角色、巨型太空貓與7米木製聖誕樹拍照打卡。

臨近聖誕，時代廣場亦於即日至12月27日期間，推出兩個聖誕禮遇It's Joyful Time! Happy Rewards和Merry Surprises，大派商戶現金券和尊享高達三倍優惠券獎賞。

邱彥筒坦言壓力大

Marf在Sparkling Wonderland by Pucky入口遠處已表現得很興奮，入內之後更恍如踏入夢遊仙境般，在金色森林世界中不停地遊走探索，更以IG啟動畢奇AR濾鏡，尋找多個隱身於AR體驗鏡頭後的畢奇豆子拍下可愛照片，令同場的Martin亦忍不住笑她童心未泯。



她並表示：「自從參加《全民造星IV》後，除長時間練習外，更要面對着比賽所帶來的極大壓力，一直以來不敢有一絲鬆懈。今日來到時代廣場這個夢幻森林世界，眼前的境像真的猶如夢境一般，令我放下所有壓力，好好享受聖誕的氣氛。」

Marf吸收演出靈感

Marf亦坦言自己受到畢奇作品的啟發：「欣賞她的作品時我能夠感受到設計師的無限創意，我非常欣賞她透過不同的媒體表達她的幻想世界，這為我帶來重大的靈感，若果想要在眾多出色的參賽者中突圍而出，或許我需要突破自己的唱歌和舞蹈表演，嘗試加入不同的元素，為觀眾帶來更多驚喜！」

今年聖誕節當晚是《全民造星IV》決賽的日子，Marf 的聖誕願望是希望自己可以在決賽日好好發揮，為大家帶來精彩的表演。

Martin準備聖誕禮物



至於新晉小鮮肉Martin表現得同樣雀躍，拍攝時剛好碰上畢奇夢幻世界的「音樂光影之旅」，令他看得十分入神：「為《i.SWIM》劇內的角色我花了兩個多月苦練出六塊腹肌，而在過去3個月的拍攝期間我亦要非常克制地保持着身型，非常慶幸拍攝於聖誕前夕完成，令我可以相約朋友盡情慶祝！」

被問到會否與一同參演新劇的演員如MIRROR成員Edan呂爵安、Stanley邱士縉及新晉男神Jeffrey魏浚笙等慶祝時，Martin表示：「當然希望！但我知道他們工作極為繁忙，特別是聖誕期間未必有機會約齊所有人，但我都會為他們每一位準備聖誕禮物。」