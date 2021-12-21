【致命24小時】潘燦良演施暴者凌辱湯怡　慶幸伴侶為演藝人理解工作需要

▲ 潘燦良首演變態施暴者當眾舔臉，打真軍向湯怡施虐：「無需化特效妝！」

繼ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》後，潘燦良（燦哥）與湯怡在葉念琛執導電影《致命24小時》再合作，不過相隔5年再碰頭，二人直言感覺差天共地。因為演員近30年的燦哥，今次首次挑戰演「變態復仇者」，並向戲內演失明人妻的湯怡施虐凌辱。

二人齊接受TOPick專訪，第一次演施虐者的燦哥稱：「上次合作我們是對溫馨情人，今次卻要來她報仇、施虐，真的很不同，第一次演這種角色，發現原來自己還有空間去嘗試其他類型的片種，而且角色設定幅度很大，又可以體驗到動作場口，覺得很好玩。」

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為求逼真不排戲

至於在片中首次演失明人宜的湯怡，坦言接到劇本後思索了良久才決定接演：「不論飾演盲人還是被凌辱，之前都未試過，考慮自己是否能夠處理，擔心出演的效果未如導演所想，有許多顧慮，最後把角色當作挑戰，豁出去接拍了。」

觀眾對《致命24小時》的焦點，一定是片內湯怡在家中被燦哥凌虐的戲碼。為追求真實感，事前二人只互相簡單交代，便靠對彼此的信任，在沒有排戲之下便直接演出。

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被虐打情緒崩潰

戲中要被虐的湯怡，在拍攝事前只略略跟燦哥交代她的「逃生路線」，百份百信任對方的她聽到Action就開演：「那場戲分5、6日來拍，為令自己一直投入角色，收工、中間放假的日子都沒有見任何人就直接回家，在片場為培養情緒也沒跟任何人交談。」

她坦言，那段時間心情很低落：「起初兩日感覺還好，後來到回來見到拍攝場景、見到燦哥，覺得自己又要被虐打狂哭，那個心情真的很需要調節。」湯怡回想當時拍攝都猶有餘悸，而燦哥亦非常擔心弄傷對方，每次Cut機第一時間詢問她有否受傷。

拍「動作場面」受傷在所難免，戲中被虐的湯怡大爆身上的傷痕全部是真實呈現：「第一日回家落妝嚇親自己，因為被燦哥摑到全臉都爆了微絲血管，每次Roll機都至少十幾二十把。手腳上的瘀傷都是真的，不需要化特效妝。」燦哥一臉抱歉，但為求真實感也只能盡力一take過減低對湯怡的「傷害」。

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舔湯怡臉頰

在燦哥方面的「挑戰」，應該就是他撇下平日君子斯文形象，演活入魔失婚男的模樣。最令觀眾記憶深刻甚至驚呼出來，是他在戲中飾演湯怡丈夫的吳卓羲面前，舔湯怡臉頰。

燦哥稱：「導演事前要求我在卓羲面前強吻湯怡，是個很大的報復行為，而我事前完全沒告訴她，我相信就是需要一種這樣的真實感。但在拍攝中途，導演一直看著螢幕覺得不夠，於是現場呼叫過來『再嚟！瀨佢！瀨佢塊面！』那我唯有跟著做，我想出來的效果應該幾震憾、幾得人驚。」

▲ （預告截圖）

參考舊作

電影海報及故事大綱一出爐，馬上被指角色設定與背景跟多年前黃秋生與葉玉卿主演的《盲女72小時》極相似，湯怡也坦言有看過這部舊作並謙稱：「我覺得自己不能夠跟卿姐比較。」

至於燦哥，沒有看過《盲女72小時》：「直至有人提起兩套電影很相似才知道，想去看一下他們怎樣演出、我們又是否很相似。如果早點知道就可以看秋生怎樣演，去學習一下。不過沒有看也好，我可以無包袱單純地做今次的演出。」

▲ （黃建輝攝）

二人都是首次參演葉念琛導演的作品，湯怡更是看盡所有葉導的舊作，笑謂：「他找我演『阿寶』時本以為是愛情片，細看才知是驚慄片，雖然是跟葉導以往完全不一樣的片種，但有另一番風味，同時亦令觀眾看到我們的另一面。」

燦哥亦對葉導另眼相看：「不論導演還是編劇他都有很多不同類型的新嘗試，是個很好的現象，而他對這類型的要求、追求都相當高，亦很清楚需要拿捏和捕捉甚麼，就像剛剛說到的『瀨佢！』，他知道要到這個程度才到位，完全不是他過往愛情片中的感覺。」

▲ （黃建輝攝）

葉導擅長展現眾人在愛情中的陰暗面，燦哥認為他的故事充滿人性：「每個人在深層中都會有對愛對追求，只是手法和手段各有不同，雖然這部戲有許多暴力、不信任的場面，但裡面所講的都是愛，是人與人之間原始的動力。」

湯怡亦深信每個人都有黑暗面，她則直言：「作為一個女人，覺得甚麼都不知道、和平去過生活比較好。」

另一半的底線

戲中不少「肉搏」戲份，已有家室的二人被問到另一半的接受底線，燦哥自認是個幸運的人：「大家都是演員，會明白對方的工作內容，很少會『問准』對方，但會大家互相分享，我們之間不止溝通，還可以討論、給予意見。」

在拍攝時仍是單身的湯怡，在電影上映時已為人母，丈夫麥秋成也是圈中人，亦體諒工作需要不免要有一些較大膽的演出，她笑言：「反而是他比較想看我怎樣被虐待，他是我另一半一定會接受我的工作，但可能有點心痛我被虐，但都很支持會問電影何時首映。」

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與太太蘇玉華相戀近30年的燦哥，對著新婚的湯怡可算得上是「大前輩」，在感情方面燦哥非常謙虛：「覺得她發展得比我『先進』，她連小孩都有了。」

他續說：「跟太太一直都順其自然，到現在當然不會再追求，我們的未來只有我們個一起過下去，要好好一同經歷。有時會想，無小孩是否一種遺憾，也想像不到如果十多二十年前有了小孩現在會怎樣，可能已經過了那些階段，反而很安於現狀，想法閃過就算。」

湯怡則認為每對夫妻都有屬於自己的相處方式，在她而言，每段關係最重要的是信任、愛和包容。

今年初才結婚的她坦言，最想向燦哥請教感情保鮮的妙法，燦哥分享：「雖然很多事情慢慢會變成習慣，但一定要做，例如早上起床要擁抱，有些肢體、外在的東西會影響到內心，即使是很小的事、很少的時刻也會所影響。」

髮型化妝：木子維納Vena（湯怡）

服裝：Maryling（湯怡）

場地：The Crown

記者：陳心怡