【檢測中心】大埔太和體育館社區檢測中心登記用電腦被偷　須暫停服務

食物及衞生局（食衞局）今日（20日）宣布，大埔太和體育館社區檢測中心因正進行與懷疑被爆竊有關的調查，故現時暫停服務。需要進行2019冠狀病毒病核酸檢測的市民可前往其他社區檢測中心或流動採樣站接受檢測。



食衞局今早接獲通知，大埔太和體育館社區檢測中心懷疑昨日（19日）晚上發生爆竊事件，警方現正進行調查。事件中有檢測相關的物資被盜，當中包括登記時所用的電腦。食衞局發言人強調，失竊的電腦用作網絡存取資料，一般情况下無須儲存任何個人資料，亦設有保安措施，防範未經授權人士開啓電腦或連接相關網絡下載資料。



食衞局正向營辦商了解情況和跟進，並會在大埔太和體育館社區檢測中心重開後盡快恢復為市民提供服務。需要進行檢測的市民可前往全港其他18個社區檢測中心或流動採樣站（www.communitytest.gov.hk/zh-HK/station/）接受檢測。

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記者：蘇文軒