【王力宏離婚】王力宏道歉暫別娛樂圈　李靚蕾開腔4字回應

▲ 李靚蕾開腔4字回應王力宏聲明！

王力宏離婚事件發酵多日，李靚蕾以長文對王力宏的聲明駁斥後，王力宏今日(20日)再次發表聲明，表明會「承擔起所有的責任」，並承諾將位於台北的4億台幣豪宅「吾疆」轉名至前妻名下。李靚蕾終於再開腔回應。

王力宏今日(20日)再次發表聲明，表明會「承擔起所有的責任」，並隔空向前妻表示：

靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。

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李靚蕾得悉王力宏的聲明後，被台灣傳媒問及下一步會否再向王力宏及王父提出訴訟時，她簡短地回答：

不會告了。

相信隨著王力宏道歉聲明，事件將會暫告一段落。

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昨晚深夜終發表長文駁李靚蕾指控，不過「蕾神」李靚蕾除半夜發文重錘還擊，以長文對王力宏的聲明駁斥，直言對方想轉移視線，並把自己塑造成受害人，甚至企圖激發別人同情人，最後令被指控的人感覺身心疲倦，不再爭辯，這樣王力宏就會脫身。

之後李靚蕾以五點再駁斥王力宏，包括請求他承認出軌及召妓的行為；此外，對於他稱長期活於恐懼，卻又連續跟妻子生了三胎，問：「這是否做人道德的標準嗎？」

李靚蕾又指從沒有不讓王力宏見孩子，更願意讓前夫在她家裝視訊機器人，可全天侯看著孩子！李靚蕾更指自己曾多次致電王力宏，但對方都沒有接電話，並不是他所說「唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」！