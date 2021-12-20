【立法會選舉】功能界別世家當道　張華峰、鍾國斌被逼讓路　龍漢標當選地產及建制界

▲ 金融服務界當選人李惟宏。（林宇翔攝）

30席的傳統功能界別，有13名現屆議員成功連任，但經民聯張華峰未能保住金融服務界席位，而自由黨黨魁鍾國斌亦失紡織及製衣界議席。另外，新一屆立法會「世家冒起」，證券世家、紡織世家、會計世家等，分別掌握相關界別議席。

當選金融服務界的李惟宏以314票，成功擊敗僅獲169票的張華峰。李惟宏是證券世家第三代，爺爺是被譽為「富豪御用經紀」的李和聲，父親則是大唐金融集團創始人李德麟。

▲ 自由黨黨魁鍾國斌連任失敗。（曾耀輝攝）

當選紡織及製衣界的陳祖恒亦以172票，擊敗僅得82票的鍾國斌。鍾國斌曾在2012年擊敗陳祖恒的哥哥、香港紡織業聯會會長陳亨利，故今次是「為兄復仇」成功。

▲ 會計界當選人黃俊碩（中）。（林宇翔攝）

至於由建制派重奪的會計界，今屆4名參選人中，民建聯黃俊碩以3175票成功當選，他的對手黃宏泰、文思怡和翁健，分別得1981票、1734票和1065票。黃俊碩父親為資深會計師黃龍德。

另外，獲地產建設商會支持的商會秘書長龍漢標，以242票成功當選，擊敗僅得138票的趙式浩。

成功連任的13人，5人來自經民聯，分別是商界（第一）林健鋒、工業界（第一）梁君彥、工業界（第二）吳永嘉、工程界盧偉國和鄉議局經民聯劉業強；3人來自自由黨，分別是航運交通界易志明、批發及零售界邵家輝和飲食界張宇人；另有1人來自民建聯，是漁農界的何俊賢。另外，金融界陳振英、商界（第二）廖長江、保險界陳健波，以及建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，同樣成功當選。

▲ 勞工界當選人、工聯會郭偉强（左一）。（林宇翔攝）

至於由地區直選重返勞工界的工聯會郭偉强，同樣成功當選。

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記者：胡偉明