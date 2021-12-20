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【不要妒忌】不要嘗試貶低別人努力為「死好命」 鄭丹瑞：妒忌從我字典中抹走

教育 15:54 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

不要嘗試貶低別人努力為「死好命」， 鄭丹瑞表示，妒忌從他字典中抹走。

曾經少不更事，妒忌別人的成就，總會嘗試貶低別人努力的成果為「死好命」，埋怨為何幸運之神從不眷顧我？巧合地，在我的成長過程中，都有前輩、智者跟我講同一番話：「不必羨慕別人的成就，有本事就自己創造屬於自己的一片天。」「人做我唔做，殺出條血路。」

起初只當耳邊風，做電台唱片騎師，只懂拾人牙慧，模仿、抄襲人家的成功方程式，結果，做的沒精打采，聽的昏昏欲睡。結果落得一次相當慘痛的教訓，令我對自己作為一個唱片騎師，完全失去信心。跌到低谷，才想起其實前輩早已經預示過：模仿別人、抄襲別人，人做你又跟風做，肯定沒有好結果。

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因為人家最擅長的，正是你最拙劣的，高手做音樂節目，根本不用預備，出口成文，但又點到即止，揀歌有強烈個人風格，令聽眾聽得如癡如醉。而我在做節目前，完全沒有準備，做節目期間，說話不經大腦，欠缺自己的風格，東施效顰，基本上是在「趕客」，直到我領悟「人做我唔做，殺出條血路」的真理，你做的，我仿傚不來，我做的，你也休想搬字過紙。

前輩口中所言：屬於我自己的那一片天，雖然並非天天天晴，偶爾也會陰晴不定，又如何？都是我一手創造，阿Q地自我感覺良好，便心滿意足。今天做人態度，是戥人高興，為自己開心，「妒忌」這兩個字，早已從我的字典中抹走。

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撰文 : 鄭丹瑞

職場文化 職場技能 鄭丹瑞

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